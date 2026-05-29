في أصعب أيامه… حفيدته الصغيرة تُعيد الحياة إلى عيني بروس ويليس

دبي - فريق التحرير: شاركت رومر ويليس مشاعر الامتنان لقضاء ابنتها لويتا، البالغة من العمر عامين، وقتًا مع جدّها بروس ويليس، في ظل معاناته من مرض الخرف الجبهي الصدغي (FTD). كما أشادت بتماسك عائلتها والتفاف أفرادها حول بعضهم البعض منذ تشخيص والدها بالمرض في مارس ٢٠٢٢.

وفي التفاصيل، تحدثت رومر الخليج 365 وانفتاح عن العلاقة المميزة التي تجمع ابنتها بوالدها النجم العالمي. وخلال ظهورها في بودكاست The Inside Edit الذي تقدّمه منسقة أزياء المشاهير ميف رايلي، أعربت رومر (٣٧ عامًا) عن مدى امتنانها لأن ابنتها تمكنت من قضاء وقت مع جدّها.

وقالت رومر، ابنة ديمي مور وبطل سلسلة أفلام Die Hard، إنها تحب اجتماع العائلة معًا في ظل رحلة والدها مع المرض.

وأضافت رومر، التي رزقت بابنتها لويتا من شريكها السابق ديريك ريتشارد توماس: “أعشق الذهاب لرؤيته. أنا ممتنة للغاية لأن ابنتي حظيت بفرصة التعرف إليه، لأنني لا أعلم إن كانت أخواتي سيحصلن على الفرصة نفسها مع أطفالهن”.

ويُذكر أن بطل فيلم The Sixth Sense، البالغ من العمر ٧١ عامًا، هو أب لكل من سكاوت لارو ويليس وتالولا بيل ويليس من زوجته السابقة ديمي مور، بالإضافة إلى مايبل راي ويليس وإيفلين بين ويليس من زوجته الحالية إيما هيمينغ ويليس.

كما عبّرت رومر عن فخرها بطريقة تماسك عائلتها منذ تشخيص بروس، قائلة: “لسنا مثاليين، لكننا نحاول دائمًا الحفاظ على روابطنا وإيجاد طرق لنبقى معًا وندعم بعضنا البعض خلال تجربة جديدة وصعبة بالنسبة لنا”.

وفي حديث سابق مع مجلة PEOPLE، تطرّقت رومر أيضًا إلى علاقة ابنتها بأجدادها، مشيرة إلى أن والدتها ديمي مور تُعرف لدى لويتا باسم “يايا”، وقالت مازحة إن والدتها كانت أول من خالف قواعد المنزل بإدخال أفلام ديزني إلى حياة الطفلة.

وأضافت: “إنهما تعشقان بعضهما البعض، وعليك أن ترى كيف يضيء وجه لويتا عندما تتحدث مع جدّتها عبر الفيس تايم”.

أما عن والدها بروس، فأكدت رومر أنه رغم التحديات الصحية التي يواجهها، إلا أنه لا يفوّت أي لحظة مع حفيدته، وقالت: “حين نزوره، يضيء وجهه فرحًا ويصبح متحمسًا للغاية ولطيفًا معها. أشعر أنني محظوظة جدًا، وهي أيضًا محظوظة بوجود هذه العائلة المحبة حولها”.