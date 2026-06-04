شاكيرا وبيكيه يعودان للتواصل عبر إنستغرام.. ما سبب هذا الانقلاب الصادم؟

دبي - فريق التحرير: أشعلت خطوة بسيطة على تطبيق “إنستغرام” مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر قصص الحب متابعة خلال السنوات الأخيرة، بعدما لاحظ المتابعون أن الفنانة الكولومبية شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه عادا لمتابعة بعضهما البعض على المنصة.

وتحوّل هذا الاكتشاف سريعًا إلى حديث الجمهور على منصات “إكس” و”تيك توك” و”فيسبوك”، حيث بدأ آلاف المستخدمين يتساءلون عمّا إذا كان هذا التقارب الرقمي يحمل دلالات تتجاوز مجرد متابعة متبادلة.

وزادت التكهنات بعدما أشار بعض المتابعين إلى أن حساب بيكيه لا يزال يتضمن صورًا توثق مراحل مختلفة من حياته، من بينها لقطات تعود إلى فترة علاقته العاطفية مع شاكيرا.

ورغم الضجة الكبيرة، لا توجد حتى الآن أي مؤشرات تؤكد عودة العلاقة بين الطرفين، سواء على الصعيد العاطفي أو حتى الودي، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي من شاكيرا أو بيكيه بشأن ما جرى على “إنستغرام”.

وكانت شاكيرا قد أكدت في أكثر من مقابلة أن أولوياتها الحالية تتركز على ولدَيها ومسيرتها المهنية.

في المقابل، يواصل بيكيه علاقته العاطفية مع كلارا شيا، والتي لا تزال مستقرة وفقًا لما تتداوله وسائل الإعلام.

ومن جهة أخرى، يرى عدد من محبي شاكيرا وبيكيه أن الضجة المثارة قد تكون مبالغًا فيها، مؤكدين أن الثنائي لم يتوقف أساسًا عن متابعة بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الصور القديمة التي تجمعهما على حساب بيكيه موجودة منذ فترة طويلة، ما يعني أن الأمر لا يشير بالضرورة إلى مصالحة أو عودة محتملة بينهما.

على صعيد آخر، تحدّثت شاكيرا في مقابلة جديدة مع مجلة “بيبول”، عن التحديات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الأزمات والخيبات التي مرت بها جعلتها أقوى وأكثر إصراراً. كما كشفت عن مشاركتها في أغنية “Dai Dai” مع النجم النيجيري بورنا بوي ضمن فعاليات كأس العالم ٢٠٢٦، مشيرة إلى أنها تبرعت بكامل عائدات الأغنية لصالح “صندوق الفيفا للتعليم والمواطنة العالمية” دعماً للأطفال حول العالم.

وعبّرت شاكيرا عن ارتياحها بعد تبرئتها من تهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا، معتبرة أن القضاء أنصفها بعد سنوات من المعاناة. كما أكدت أنها تعيش حالياً مرحلة فنية مزدهرة مع النجاح القياسي لجولتها العالمية “Las Mujeres Ya No Lloran”، وتستعد لصناعة التاريخ مجدداً من خلال مشاركتها في أول عرض استعراضي بين شوطي نهائي كأس العالم ٢٠٢٦، إلى جانب مادونا وفرقة BTS.