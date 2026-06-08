بين الفائزين والخاسرين… جوائز توني لعام ٢٠٢٦ تكشف مفاجآت مدوّية

دبي - فريق التحرير: شهدت جوائز توني لعام ٢٠٢٦ ليلة مسرحية استثنائية، توزعت خلالها الجوائز على أبرز إنتاجات برودواي في موسم حافل بالمنافسة، حيث خطف العمل الموسيقي “شميغادوون” الأضواء بحصوله على جائزة أفضل مسرحية موسيقية، فيما نالت مسرحية “ليبيريشن” جائزة أفضل مسرحية.

وفي فئة الإحياء، فازت مسرحية “آرثر ميلر: وفاة بائع متجول” بجائزة أفضل إحياء لمسرحية، بينما ذهبت جائزة أفضل إحياء لمسرحية موسيقية إلى عمل “راغتايم”.

وفي الإخراج، حصد زهايلون ليفينغستون وبيل راوش جائزة أفضل إخراج لمسرحية موسيقية عن عمل “كاتس: ذا جيلكل بول”، فيما نال جو مانتيلو جائزة أفضل إخراج لمسرحية عن “وفاة بائع متجول”.

وعلى صعيد التصميمات، فازت مسرحية “وفاة بائع متجول” بجائزتي أفضل تصميم إضاءة لمسرحية وأفضل تصميم صوت لمسرحية، كما حصدت جائزة أفضل تصميم ديكور لمسرحية.

وفي فئة المسرحيات الموسيقية، نال عرض “كاتس: ذا جيلكل بول” جائزة أفضل تصميم أزياء، بينما فاز “ذا لوست بويز” بجائزة أفضل تصميم إضاءة لمسرحية موسيقية، فيما ذهبت جائزة أفضل تصميم صوت لمسرحية موسيقية إلى “راغتايم”، وحصد “ذا لوست بويز” أيضًا جائزة أفضل تصميم ديكور لمسرحية موسيقية.

كما نال عرض “شميغادوون!” جائزة أفضل كتاب لمسرحية موسيقية، إضافة إلى جائزة أفضل أوركسترا، فيما فازت “كاتس: ذا جيلكل بول” بجائزة أفضل تصميم رقص (كوريغرافيا).

وفي فئة التمثيل، حصل جون ليثغو على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بمسرحية عن دوره في “جاينت”، بينما نالت ليسلي مانفيل جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي بمسرحية عن “أوديبوس”.

وفي الأدوار المساندة للمسرحيات، فاز ألدن إهرنريتش بجائزة أفضل ممثل مساعد عن “بيكي شو”، فيما حصلت لوري ميتكالف على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن “وفاة بائع متجول”.

أما في فئة المسرحيات الموسيقية، فقد فاز جوشوا هنري بجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن “راغتايم”، بينما نالت كايزي ليفي جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن العمل نفسه.

وفي الأدوار المساندة للمسرحيات الموسيقية، فاز علي لويس بورزغوي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن “ذا لوست بويز”، فيما نالت شوشانا بين جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن العمل ذاته.