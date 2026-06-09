أريانا غراندي وإيثان سلاتر: حبّ بدأ بسرعة وانتهى بصمت صادم… إليكم ما حدث

دبي - فريق التحرير: انفصلت الفنانة أريانا غراندي عن حبيبها الممثل إيثان سلاتر بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات، وذلك وفق تقارير صحفية أفادت بأن الانفصال تم منذ عدة أشهر وبشكل ودّي.

وبحسب مصدر مطّلع، فإن أريانا غراندي، وإيثان سلاتر، اتخذا قرار الانفصال بعد تفكير طويل ومشترك، مؤكدين أن العلاقة انتهت بهدوء وبشكل حضاري، وأنهما ما زالا يحافظان على علاقة صداقة.

وأشار المصدر إلى أن أريانا غراندي كانت في حالة جيدة بعد الانفصال، وتركّز حالياً على جولتها الغنائية المستمرة “Eternal Sunshine” التي انطلقت في السادس من حزيران/يونيو في أوكلاند – كاليفورنيا، ومن المقرر أن تختتم في الاول من ايلول/سبتمبر في لندن، كما تعمل أيضاً على ألبومها الجديد “Petal” المقرر صدوره نهاية الشهر القادم.

ولفتت التقارير إلى أن إيثان سلاتر لم يظهر في العروض الافتتاحية للجولة، بينما التزم الطرفان بالابتعاد عن الأضواء منذ الانفصال.

يُذكر أن علاقة الثنائي بدأت بعد لقائهما خلال تصوير الفيلم الموسيقي الشهير “Wicked”، الذي عُرض جزؤه الأول عام ٢٠٢٤، واستكمل بجزء ثانٍ بعنوان “Wicked: For Good” في ٢٠٢٥، حيث لعبت أريانا غراندي دور “غاليندا”، بينما جسّد إيثان سلاتر شخصية “بوك”.