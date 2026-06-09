بالفيديو: كاتي بيري تذوب حبًا بجاستن ترودو أمام الكاميرات: “حب حياتي”

دبي - فريق التحرير: خطفت كاتي بيري الأنظار برفقة حبيبها جاستن ترودو خلال العرض الأول لفيلم جولتها الغنائية ضمن فعالياتTribeca Festival في نيويورك، حيث بدت الأجواء مليئة بالحب والمشاعر الدافئة. (http://www.instagram.com/p/DZWpbT_I1fp/)

ورصدت الكاميرات لقطات رومانسية جمعت الثنائي على السجادة الحمراء، إذ تبادلا النظرات المليئة بالمودة وسارا متشابكي الأيدي أمام الحضور، كما ظهرا وهما يضحكان معاً في مشاهد عفوية لاقت تفاعلاً واسعاً. وفي إحدى اللحظات، وضعت بيري يدها على صدر ترودو في إشارة عاطفية عكست مدى انسجامهما.

وخلال جلسة حوارية بعد عرض الفيلم، تحدثت بيري عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تعيش حالة من الاستقرار والسعادة، ووصفت ترودو بأنه “حب حياتها”. وأضافت أن لقاءه منحها شعوراً بالأمان والتوازن بعد فترة صعبة مرت بها، مشيرة إلى أن وجوده إلى جانبها جعلها أكثر قوة وثباتاً.

كما تطرقت بيري إلى التحدّيات التي واجهتها خلال العام الماضي بعد انفصالها عن خطيبها السابق أورلاندو بلوم، مؤكدة أنها واصلت العمل والوقوف على المسرح رغم الظروف الصعبة، لتقدم في النهاية أنجح جولة فنية في مسيرتها، والتي تجاوزت مبيعاتها مليون تذكرة حول العالم.

كما رصد موقع “الخليج 365” لقطة لافتة لحظة وضع جاستن ترودو يده على بطن كاتي بيري قبل أن تبادر الأخيرة سريعًا إلى إبعادها خشية ان يكشف امرها حيث بدا جاستن متحمساً قليلاً. كما لفتنا اختيارها فستانًا بقصة فضفاضة ساهم في إخفاء انتفاخ طفيف في منطقة البطن. هذه التفاصيل فتحت باب التساؤلات حول ما إذا كانت كاتي بيري تنتظر طفلها الأول من ترودو، خاصة بعد قصة حب بدأت بينهما قبل أشهر. http://www.instagram.com/p/DZW09piIok3/