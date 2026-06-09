بالصور: فرحة لا توصف في بيت باسل خياط… “مبروك يا ملكي”

دبي - فريق التحرير: ما زالت عائلة الممثل باسل خياط تعيش أجواء الفرح والاحتفال بتخرّج ابنه “شمس” من المرحلة الثانوية، وسط أجواء عائلية دافئة مليئة بالفخر والمحبة، حظيت بتفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (http://www.instagram.com/p/DZWrWJAiE8V/?img_index=1)

وفي التفاصيل، وثّق شمس خياط هذه المناسبة السعيدة من خلال نشر مجموعة من الصور من حفل تخرّجه عبر حسابه الشخصي، فيما أعاد والده باسل خياط مشاركة صورة جمعته بابنه وهو يحمل باقة كبيرة من الورود، موجّهًا إليه رسالة مليئة بالفخر والمحبة، كتب فيها: “مبروك يا ملكي”.

من جهتها، عبّرت والدته ناهد زيدان عن تأثرها الكبير وفخرها بهذه اللحظة المهمة، إذ شاركت عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورة استعرضت من خلالها رحلة شمس من الطفولة إلى الشباب وصولًا إلى يوم تخرّجه.

كما نشرت مقطع فيديو وثّقت فيه لحظات مؤثرة لصعود نجلها إلى المسرح لتسلّم شهادته وسط تصفيق الحاضرين وتشجيعهم، فيما ظهر في الخلفية صوت باسل خياط وهو يهتف بحماس وفرحة أب غامرها الفخر: “برافو شمس!”.

وحرص باسل خياط وزوجته ناهد زيدان، إلى جانب ابنتهما الصغرى “إيزابيل”، على الاحتفال معًا بهذه المحطة المهمة في حياة شمس ومشاركته فرحته. كما شاركت ناهد مجموعة من الصور العائلية التي جمعتها بابنها الخريج وابنتها إيزابيل، عاكسةً أجواء المحبة والترابط العائلي التي نالت إعجاب المتابعين.