مع اقتراب عودتهما إلى لندن… الملك تشارلز يفاجئ هاري وميغان بهذا العرض

دبي - فريق التحرير: تصدّرت أخبار العائلة المالكة البريطانية العناوين مجدداً، مع تسليط الضوء على بادرة ملكية لافتة قد تسهم في تخفيف حدة التوترات العائلية؛ إذ أفادت تقارير بأن الملك تشارلز يعتزم توفير مقر إقامة ملكي رسمي للأمير هاري وعائلته خلال زيارتهم المقبلة إلى المملكة المتحدة.

ووفقاً لما نشرته مجلة “Hello”، فقد تم تقديم عرض لدوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، للإقامة في مسكن ملكي مخصص لهما برفقة طفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، بهدف ضمان راحتهما وأمنهما أثناء وجودهما في البلاد.

وكان الأمير هاري قد التزم مسبقاً بالمشاركة في سلسلة من الفعاليات المقررة في المملكة المتحدة الشهر المقبل، وذلك بمناسبة بقاء عام واحد على انطلاق دورة ألعاب “إنفيكتوس” الخاصة بالعسكريين المصابين والجرحى، والتي ستُقام في مدينة برمنغهام في يوليو/تموز من العام المقبل.

وفي مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية العام الماضي، تحدث الأمير هاري عن رغبته في تحقيق “مصالحة” مع العائلة المالكة.

وكانت آخر مرة التقى فيها الملك تشارلز بحفيديه شخصياً خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية عام ٢٠٢٢.

وخلال زيارة إلى المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، التقى الأمير هاري بوالده في مقر كلارنس هاوس، في أول لقاء مباشر بينهما منذ فبراير/شباط ٢٠٢٤.

وفيما لا تزال الترتيبات الأمنية الخاصة بالزيارة غير واضحة، تشير المعلومات إلى أن قصر باكنغهام لم يعرض أي إجراءات أمنية إضافية للعائلة.

ومن المتوقع أن يكون أي قرار يتعلق بتوفير حماية أمنية إضافية من اختصاص وزارة الداخلية البريطانية.

من جهته، رفض قصر باكنغهام التعليق على احتمال لقاء الملك تشارلز بابنه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وحفيديه، معتبراً أن الأمر يندرج ضمن الشؤون العائلية الخاصة.