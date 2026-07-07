الموت يُفجع ديمة ولانا الجندي بوفاة والدتهما

دبي - فريق التحرير: توفيت السيدة ختام الماغوط، والدة الممثلة السورية ديمة الجندي والإعلامية لانا الجندي، إثر رحلة طويلة مع المرض.

ونعت ديمة الجندي والدتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرةً عن حزنها الكبير، وكتبت: “بعميق الحزن وبكامل إيماني وتسليمي أنعي أمي الغالية بعد رحلة طويلة مع المرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله معك يا ماما يا حبيبتي.”

بدورها، نعت الإعلامية لانا الجندي والدتها بالكلمات نفسها، مستذكرةً رحلتها الطويلة مع المرض، في تدوينة مؤثرة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين حرصوا على تقديم التعازي والمواساة للشقيقتَين.

ومن المقرر أن يُشيّع جثمان الراحلة السيدة ختام الماغوط من منزل شقيقتها مخلص الماغوط في الحي الشمالي بمدينة السلمية، جانب مؤسسة الكهرباء، فيما سيوارى الثرى في مدافن الملاحة اليوم الثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرًا.

وتدفقت رسائل التعزية من زملاء ومحبي ديمة ولانا الجندي، داعين للراحلة بالرحمة والمغفرة، ولعائلتها بالصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم