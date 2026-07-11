كرم بورسين في مكان واحد مع ريكي مارتن وويل سميث… ما القصة؟

دبي - فريق التحرير: حظي النجم التركي كريم بورسين باستقبال جماهيري لافت خلال زيارته إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث شارك في عدد من الفعاليات المميزة التي خطفت الأنظار.

وشهد مركز Sea Breeze، أحد أبرز مراكز الحياة والترفيه في أذربيجان، مراسم الكشف عن نجمة تحمل اسم كرم بورسين على ممشى Walk of Fame، لينضم إلى قائمة من النجوم العالميين الذين خُلّدت أسماؤهم هناك، ومن بينهم ريكي مارتن وويل سميث.

وخلال الفعالية، حظي “بورسين” باهتمام كبير من الجمهور، إذ التقط الصور التذكارية مع معجبيه الذين توافدوا للقائه، وتفاعل معهم وسط أجواء حماسية.

وعقب مراسم التكريم، شارك كرم بورسين بصفته ضيفًا خاصًا في الفعالية التي نظّمها الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) في باكو، والتي جمعت شخصيات بارزة من مجالات الرياضة والفن والأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ولفت النجم التركي الأنظار طوال الأمسية، حيث كان من أبرز الحضور في الحدث الذي استقطب نخبة من الشخصيات الدولية.

نذكر أن النجم التركي كرم بورسين سيشارك كضيف شرف في الفيلم السينمائي الجديد للمخرج الشهير نوري بيلجه جيلان، والذي يحمل عنوان (الشمس المتعبة).

ويؤدي كرم بورسين في الفيلم دور الحبيب السابق لبطلة العمل دفنة، التي تجسد شخصيتها النجمة بينار دنيز، على أن يتم تصوير مشاهده الخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول مواجهة مؤثرة بين أب وابنته، حيث يقوم الأب صبري، الذي يعيش بمفرده في أنقرة، بزيارة ابنته دفنة في منزلها الصيفي الواقع في بلدة ساحلية، لتتطور الأحداث بينهما في إطار درامي.

وبدأت عمليات تصوير الفيلم في إسطنبول، قبل أن تنتقل حالياً إلى منطقة أسوس (Asos)، حيث تتواصل التحضيرات والتصوير بوتيرة متسارعة.

ويشارك في بطولة العمل كل من بينار دنيز بدور دفنة، وألتان إركيكلي بدور والدها صبري، وعثمان سونانت بدور زوج دفنة.

كما ينضم إلى الفيلم ثلاثة ضيوف شرف جدد إلى جانب كرم بورسين، وهم ماهر إيبيك، سيركان إرجان، وشبنم حساني سوغي.