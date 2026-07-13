تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث “The Comeback” في جدة

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تفاصيل بطاقة نزال “The Comeback”، الذي يقام يوم السبت ٢٥ يوليو الجاري في جدة، ويشهد مواجهات قوية على ألقاب عالمية، حيث يدافع البريطاني حمزة شيراز عن لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) للوزن فوق المتوسط أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، فيما يضع البريطاني جوش كيلي لقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) للوزن فوق المتوسط الخفيف على المحك أمام الإيرلندي غير المهزوم كاويمهين أغياركو.

ويتصدر الحدث النزال الرئيسي المرتقب في الوزن الثقيل بين البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا، وذلك ضمن فعاليات تقويم جدة بالتعاون مع موسم الرياض، وبالشراكة مع “ماتش روم” و”صلة” و”غولد ستار”، على أن يُنقل حصريًا إلى مختلف أنحاء العالم عبر منصة DAZN.

ويدخل جوش كيلي المواجهة بعد تتويجه بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة مطلع العام الجاري إثر فوزه على الملاكم الروسي بخرام مرتضالييف، فيما يحصل أغياركو على أول فرصة للمنافسة على لقب عالمي في مسيرته الاحترافية، بعدما أُلغي النزال الإقصائي الذي كان من المقرر أن يخوضه في وقت سابق من هذا العام.

كما يعود حمزة شيراز إلى الحلبة بعد تتويجه بلقب منظمة الملاكمة العالمية في مصر خلال شهر مايو الماضي، حيث يخوض أول دفاع عن لقبه أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، في واحدة من أبرز مواجهات الحدث.

وتشهد البطاقة عودة الملاكم الياباني ريتو تسوتسومي إلى المملكة بعد فوزه اللافت في عرض “ليلة الساموراي” بالرياض في ديسمبر الماضي، حيث يواجه المكسيكي ألفينو هيريرا، فيما يخوض الأوكراني أوليكساندر خيجنياك، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، ثاني نزالاته الاحترافية أمام الفرنسي ليني باتراش.

كما يسجل البريطاني مايكي تالون ظهوره الأول في المملكة أمام الفنزويلي أورلاندو بينو، فيما يواصل الهندي نيشانت ديف، الحاصل على برونزية أولمبياد باريس ٢٠٢٤، مشواره الاحترافي بمواجهة البيروفي سيزار دياز.

وتضم البطاقة أيضًا مواجهة بين البولندي بافيل أوغست والدنماركي جاكوب بانك، بعد أن حقق أوغست مفاجأة لافتة في وقت سابق بفوزه على سيمون زاخنهوبر، رغم دخوله النزال بديلًا وفي وقت قصير.

وعلى الصعيد المحلي، يعود ثلاثة من أبرز الملاكمين السعوديين إلى الحلبة على أرضهم، إذ يواجه محمد العقل الملاكم المالطي لايدون تشيركوب، فيما يلتقي زياد المعيوف بالملاكم المكسيكي فرانك مانغو، ويخوض سلطان المحمد نزاله أمام الملاكم الإسباني إفرين بيسالدوش.

كما تشهد البطاقة حضورًا مصريًا من خلال عمر هيكل، الذي يواجه الإسباني برايان كاستيلانو، ومحمد مبروك، الذي يلتقي بالكولومبي براين زاباتا، في إطار سعيهما لمواصلة التقدم على الساحة الدولية.

وتنطلق فعاليات أسبوع النزال يوم الأربعاء ٢٢ يوليو من خلال فعالية “Grand Arrival” في نادي جدة لليخوت، يعقبها المؤتمر الصحفي يوم الخميس، ثم مراسم الوزن يوم الجمعة في جدة بروميناد، على أن تُبث جميع فعاليات أسبوع النزال مباشرة عبر منصة DAZN.

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ويُعد تقويم جدة وموسم الرياض من أبرز الوجهات الترفيهية والرياضية في المملكة، وقد رسّخا حضورهما خلال السنوات الماضية من خلال استضافة سلسلة من أبرز الفعاليات والأحداث العالمية، بما يعكس المكانة المتنامية للمملكة على خارطة الأحداث الكبرى، ويعزز جاذبيتها كوجهة تستقطب الزوار والفعاليات الدولية.