هل تكون هازال كايا مفاجأة مسلسل “شراب التوت”؟ النجمة تحسم الجدل حول انضمامها

دبي - فريق التحرير: حسمت الممثلة التركية هازال كايا الجدل المتداول خلال الفترة الماضية حول انضمامها إلى الموسم الجديد من مسلسل “شراب التوت”، بعد انتشار أخبار تحدثت عن مشاركتها في العمل الذي يُعدّ من أبرز المسلسلات التركية في السنوات الأخيرة.

وفي أول تعليق لها على هذه الأنباء، نفت كايا وجود أي مفاوضات بشأن انضمامها إلى المسلسل، مؤكدةً أنها لا تعلم شيئًا عن هذا الأمر، وقالت: “ليس لديّ أي علم بهذا الموضوع، ولم يتحدث معي أحد بخصوصه… الشائعات كثيرة، لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل.”

وكانت هازال كايا قد ظهرت في الساعات الماضية بين النجوم الذين حضروا حفل النجم ريكي مارتن في منطقة ماجكا كوتشوك تشيفتليك بارك، حيث لفتت الأنظار بحضورها، وكشفت خلال المناسبة عن إعجابها الكبير به، قائلةً إن ريكي مارتن كان حب طفولتها، في إشارة إلى مكانته الخاصة لديها منذ سنوات.

وفي سياق آخر، يترقب جمهور مسلسل “شراب التوت” انطلاق تصوير موسمه الخامس والجديد، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل على الحلقات الجديدة في أواخر شهر أغسطس/آب المقبل، تمهيدًا لعرضه ضمن الموسم الدرامي الجديد في تركيا.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة تفاصيل التغييرات التي ستطرأ على العمل، لناحية الشخصيات التي ستغادر نهائيًا، والوجوه التي ستستمر، إضافة إلى الأسماء الجديدة التي ستنضم إلى الأحداث. ويأتي ذلك وسط حديث عن أن الموسم الجديد سيشهد رحيل عدد من الشخصيات المهمة التي رافقت المسلسل خلال مواسمه السابقة، رغم استمرار نجاحه وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاق عرضه.