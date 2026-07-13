بعد فيديو العناق المثير للجدل.. بطلة مسلسل “ابنتي” القاصر توضح حقيقة ما حدث مع صديقها

دبي - فريق التحرير: خرجت الممثلة التركية الشابة بيرين جوكيلديز (بطلة مسلسل”ابنتي”) عن صمتها، بعدما أثار ظهورها برفقة شاب يبلغ من العمر ١٩ عامًا جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول صور لهما خلال حضورهما حفلًا موسيقيًا لريكي مارتن في اسطنبول.

وأوضحت بيرين، البالغة من العمر ستة عشر عامًا، عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام، أن الشاب ليس سوى صديق لها، معربة عن استيائها من الهجوم الذي تعرض له. وقالت: “شعرت بضرورة إصدار هذا التوضيح، لأن تعرّض صديقي البالغ من العمر تسعة عشر عامًا لهذا الهجوم بهذه الطريقة لم يكن لائقًا على الإطلاق. ذهبنا إلى الحفل الموسيقي كصديقين لا أكثر، وليس الجميع معتادًا على أجواء الإعلام الفني أو الظهور أمام الكاميرات، ومن الطبيعي أن يبتعد شخص غير معتاد على التصوير عندما تُوجَّه إليه الكاميرات”.

وكان مقطع الفيديو الذي انتشر لهما قد أثار الجدل، بعدما ظهرا وهما يتعانقان خلال وجودهما معًا، ما دفع البعض إلى توجيه الانتقادات لهما، خصوصًا بعد أن ابتعدا عن بعضهما فور ملاحظتهما وجود الكاميرات.

وتُعد بيرين جوكيلديز (١٦ عامًا) واحدة من أبرز الوجوه الشابة في الدراما التركية، إذ حققت شهرة واسعة من خلال بطولة مسلسل “ابنتي”، كما شاركت في أعمال ناجحة، أبرزها “أمي” و”المتشرد”.