بعد سنوات على حادثة كيم كردشيان في باريس… الموت يخطف أحد أبطالها

دبي - فريق التحرير: توفي ميسون هاينز، الحارس الشخصي الشهير الذي تولّى لسنوات طويلة حماية أفراد عائلة “كردشيان” ونخبة من مشاهير الصف الأول في هوليوود، إثر تعرضه لحادث سير مأساوي.

وبحسب ما ورد في حملة تبرعات أُطلقت لدعم عائلته، توفي هاينز في الرابع من يوليو الجاري عن عمر ناهز ٥٢ عامًا، وذلك قبل يومين فقط من عيد ميلاده الثالث والخمسين.

وحظي هاينز بمسيرة مهنية حافلة، واكتسب شهرة واسعة في أوساط المشاهير، حتى لُقّب بـ”أسطورة الحماية الشخصية”. وقد نعت شركة Trojan Security UK، التي عمل لديها، الراحل، واصفةً إياه بـ”الأسطورة الحقيقية” في قطاع الحراسة والأمن، كما شاركت صورة له أثناء تأدية عمله برفقة كريس جينر، معربةً عن بالغ حزنها لرحيله.

وكان هاينز أيضًا ضمن الفريق الأمني الخاص بحماية نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان، عندما تعرضت لعملية سطو مسلح واحتجاز تحت تهديد السلاح في العاصمة الفرنسية باريس عام ٢٠١٦، وهي الحادثة التي امتنع عن مناقشة تفاصيلها علنًا في وسائل الإعلام لاحقًا.

ولم يقتصر حضور ميسون هاينز على كونه حارسًا شخصيًا قوي البنية، بل وصفته حملة التبرعات المخصصة لدعم عائلته بأنه كان حاميًا ومرشدًا وشخصية مرحة تنشر البهجة، وتجعل كل من حوله يشعر وكأنه فرد من عائلته. وقد انهالت مئات رسائل التعزية من أشخاص ترك أثرًا كبيرًا في حياتهم.

ورحل ميسون هاينز تاركًا خلفه زوجته فاي، وابنته بروك، وابنه نوح.

وتهدف حملة التبرعات التي أُطلقت إلى تغطية تكاليف مراسم التأبين والجنازة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن أسرته خلال هذه المرحلة الصعبة.