قبل ساعات من انطلاقه… ريكي مارتن يُلغي حفله بقرار مفاجئ

دبي - فريق التحرير: فاجأ النجم ريكي مارتن جمهوره بإلغاء حفله الذي كان مقررًا إقامته في جورجيا يوم السادس عشر من تموز/يوليو، وذلك قبل يوم واحد فقط من موعده، من دون الكشف عن أسباب القرار.

وأعلنت الجهة المنظمةPark Live الخبر عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، مؤكدة أن قرار الإلغاء جاء من الفنان نفسه.

وجاء في البيان: “لأسباب خارجة عن إرادتنا وغير مبررة بالنسبة لنا، قرر الفنان إلغاء الحفل.” وأضافت الجهة المنظمة أن قيمة التذاكر ستُعاد بالكامل إلى أصحابها عبر منصة البيع، على أن تستغرق عملية استرداد الأموال ما بين ثلاثة وخمسة أيام عمل.

من جهتها، أكدت منصة Biletebi.ge، المسؤولة عن بيع التذاكر، أن الحفل أُلغي بقرار من ريكي مارتن، مشيرةً إلى أن المبالغ المدفوعة ستُعاد تلقائيًا إلى البطاقات المصرفية التي استُخدمت في عملية الشراء خلال الفترة المحددة.

وكان من المقرر أن يُقام الحفل في Rustavi International Motorpark، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، إلى جانب وصول عدد من محبي مارتن من دول مختلفة لحضور الأمسية، قبل أن يُعلن إلغاؤها بشكل مفاجئ.