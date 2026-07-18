غضب واسع بسبب تصرّف كيم كردشيان بعد وفاة جدتها… وهذا ردّها

دبي - فريق التحرير:

خرجت نجمة تلفزيون الواقع كيم كرددشيان عن صمتها لتوضح سبب نشاطها الأخير على حسابها في إنستغرام.

وكانت كريس جينر قد أعلنت، يوم الخميس ١٦ يوليو، وفاة والدتها ماري جو “MJ” شانون عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وبعد لحظات من نشر كيم، البالغة من العمر ٤٥ عامًا، رسالة مؤثرة تنعى فيها جدتها، نشرت أيضًا مجموعة صور ومقاطع فيديو من عطلتها الأخيرة برفقة أطفالها على ضفاف إحدى البحيرات، وأرفقتها بتعليق: “حياة البحيرة”.

وأثار توقيت المنشور انتقادات من بعض المتابعين، الذين استغربوا نشر صور العطلة مباشرة بعد إعلان وفاة جدتها، ما دفع كيم إلى توضيح الأمر عبر قسم التعليقات، مؤكدة أن المنشور كان مجدولًا للنشر مسبقًا قبل وفاة جدتها.

وكتبت: “تمت جدولة هذا المنشور قبل بضعة أيام من فقداننا لـMJ، لذلك تزامن نشره مع خبر وفاتها. لقد كنت إلى جانب أمي وجدتي طوال الأسبوع الماضي، وقلبي مع عائلتي بالكامل في هذه اللحظات.”

وأضافت: “نحن نحبها ونفتقدها كثيرًا، وخلال الأيام المقبلة سنركز على الاحتفاء بحياتها الجميلة.”