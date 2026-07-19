رعب وهلع في منزل بيونسيه وجاي زي.. والشرطة تتدخل بشكل عاجل

دبي - فريق التحرير: أُلقي القبض على رجل بعد أن صدم، وفقاً للسلطات، البوابة الأمامية لمنزل النجمَين بيونسيه وجاي زي الفاخر في منطقة إيست هامبتون بولاية نيويورك.

ووفقاً لتقرير للشرطة نقلته صحيفة Page Six، فإن السائق، البالغ من العمر ثلاثة وستين عاماً، اندفع بسيارته بسرعة كبيرة عبر الممر المؤدي إلى المنزل، واصطدم بالبوابات الآلية، ما تسبب في أضرار كبيرة.

وأُلقي القبض على السائق، قبل نقله إلى مستشفى ستوني بروك لتلقي العلاج بعدما اشتكى من آلام.

وقال رئيس شرطة قرية إيست هامبتون، جيفري دان: “قد يكون اختار هذا المنزل بالصدفة إذا كان يعاني من حالة طبية.”

وكشف التقرير أن الرجل كان قد توقف قبل الحادث عند منزل آخر في الشارع نفسه، وسأل عن امرأة لا تقيم هناك، فيما أفاد صاحب المنزل للشرطة بأن الرجل بدا “مرتبكاً”.

وأكدت الشرطة أنها لم تعثر على أي أسلحة أو تهديدات مباشرة، وأضاف دان: “لسنا متأكدين حتى مما إذا كان يعلم من يقيم في هذا المنزل.”

وأعدّ عناصر الشرطة الذين حضروا إلى المكان محضراً بتهمتي التعدي الجنائي والإضرار بالممتلكات، بحسب ما أوردته Page Six.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من شرطة إيست هامبتون أو من ممثلي بيونسيه وجاي زي.

يُذكر أن الثنائي، الذي تزوج عام ٢٠٠٨، اشترى هذا القصر المطل على البحر عام ٢٠١٧ مقابل ستة وعشرين مليون دولار.

وكان جاي زي قد أحيا خلال عطلة نهاية الأسبوع سلسلة حفلات جماهيرية من ثلاث ليالٍ متتالية على ملعب يانكي ستاديوم، انطلقت في العاشر من يوليو، وشهدت حضوراً كاملاً، وفاجأ خلالها الجمهور بظهور زوجته بيونسيه وابنتهما بلو آيفي، البالغة من العمر أربعة عشر عاماً، حيث شاركتاه على المسرح، وقدما معاً أغنيته الشهيرة “Can’t Knock the Hustle” الصادرة عام ١٩٩٦.