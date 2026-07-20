قبل انطلاق التصوير.. سبعة نجوم ينضمون إلى مسلسل بورجو أوزبيرك وهذه أدوارهم

دبي - فريق التحرير: تتواصل التحضيرات لانطلاق تصوير المسلسل التركي الجديد (الأم غير الشقيقة)، الذي يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الدرامي الجديد، وهو من إنتاج شركة NTC Medya، وإخراج سميح باغجي، وتأليف كل من ميليس جيفليك، وزينب غور، وميرفي غونتم، على أن يُعرض عبر قناة NOW.

ويجمع العمل للمرة الأولى النجمَين جيهانغير جيهان وبورجو أوزبيرك في بطولة مشتركة، حيث تنطلق أحداثه في ألمانيا قبل أن تنتقل إلى منطقة كابادوكيا التركية، في إطار درامي اجتماعي مليء بالصراعات والمفاجآت.

وتؤدي بورجو أوزبيرك شخصية زينب، وهي معلمة تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد وفاة شقيقتها في ألمانيا، فتقرر الانتقال إلى كابادوكيا لرعاية ابن شقيقتها، لتجد نفسها في مواجهة تحديات وصراعات جديدة. أما جيهانغير جيهان، فيجسد شخصية علي ألتاي، الذي يفقد المرأة التي أحبها ويتعرض لمأساة كبيرة، قبل أن تتقاطع طريقه مع زينب في رحلة مليئة بالنضال والتغيرات.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: إسرا درمانجي أوغلو، سيلين أوتشير، فاتح غوخان، يليز كوركماز، ميرفي شين، ديلشاه دمير، جانسو فرينجي، ميليسا دورو أونال وأوموت كابليجا.

وتجسد يليز كوركماز شخصية نازلي، شقيقة علي الصغرى، فيما تؤدي ميرفي شين دور سيبل، بينما تلعب إسرا درمانجي أوغلو دور مريم، سيلين أوتشير دور ألتين، فاتح غوخان دور قادر، ديلشاه دمير دور فيدان، جانسو فرينجي دور عاصم، ميليسا دورو أونال دور إيجه وأوموت كابليجا دور عثمان.

وفي أحدث تطورات العمل، انضم سبعة ممثلين جدد إلى فريق المسلسل، الذي يسلّط الضوء أيضاً على قصة عائلة ألتاي، إحدى أبرز العائلات في كابادوكيا. ويجسد بيركاي أكديمير شخصية نادر، الذراع اليمنى لعائلة ألتاي، والذي يعتبر علي بمثابة شقيق له، فيما يؤدي مارت دينيزمان دور عدنان، زوج سيبل. أما دينيز غوركان فتجسد شخصية ميرفي، الصديقة المقربة لزينب، بينما يقدم عبد الرحمن يونس أوغلو وأورونجان كسكين شخصيتي بيرام وشكر، وهما من العاملين في قصر عائلة ألتاي. كما تؤدي سيلين دوملوغول دور سونغول، ويجسد علي طارق فنديك شخصية بيكو.

ومن المقرر أن تنطلق بروفات المسلسل في أواخر شهر تموز/يوليو، على أن يبدأ التصوير رسمياً في الأول من آب/أغسطس المقبل في منطقة كابادوكيا التركية، استعداداً لعرضه ضمن الموسم الدرامي الجديد.