تطورات جديدة في قضية وفاة أحمد جلال عبد القوي.. تغيير في إجراءات الدفن

دبي - فريق التحرير: شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في الإجراءات القانونية والطبية الخاصة بوفاة الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي، حيث أنهت الجهات المختصة أعمال التشريح الطبي للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة.

تأجيل الجنازة وتدخل الطب الشرعي

وكانت الجهات القضائية والأمنية قد انتقلت إلى المستشفى لمعاينة الجثمان عقب الوفاة، قبل أن تقرر إرجاء إصدار تصريح الدفن ونقل الجثمان من المستشفى بمنطقة حدائق الأهرام إلى مشرحة زينهم، لإجراء الفحوصات والتشريح بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتحقق من جميع الملابسات المحيطة بالوفاة.

ومع انتهاء أعمال الفحص والتشريح من قبل خبراء الطب الشرعي، بدأت الجهات المعنية استكمال إجراءات إصدار تصريح الدفن الرسمي تمهيداً لتسليم الجثمان إلى أسرته واجراء مراسم الدفن اليوم الاثنين في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

انتهاء الفحص والاستعداد للدفن

ومع انتهاء أعمال الفحص والتشريح من قبل خبراء الطب الشرعي، بدأت الجهات المعنية استكمال إجراءات إصدار تصريح الدفن الرسمي تمهيداً لتسليم الجثمان إلى أسرته.

يُذكر أن التقارير الطبية الأولية أشارت إلى أن الوفاة نتجت عن مضاعفات صحية مركبة، إذ تعرض الراحل لجلطة في القدم تسببت في هبوط حاد في ضغط الدم، أعقبها توقف مفاجئ في عضلة القلب، ثم فشل كامل في وظائف الكلى، ما أدى إلى وفاته.