برحيل هاني شنودة.. تخسر الموسيقى العربية أحد أعمدتها

دبي - فريق التحرير: ​سادت حالة من الحزن والأسى في الوسط الفني والموسيقي عقب الإعلان عن وفاة الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز ٨٣ عاماً وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة أدت إلى تدهور حالته ودخوله العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

​وأكد سامح عبد الحميد، مدير أعمال الموسيقار الراحل، خبر الوفاة، مشيراً إلى أن شنودة فارق الحياة بعد رحلة علاجية قصيرة، متأثراً بتداعيات حالته الصحية في ساعاته الأخيرة وسط ذويه ومحبيه.

ويُعد الراحل هاني شنودة، المولود في مدينة طنطا بمحافظة الغربية والمُتخرج في كلية الموسيقى ومعهد الكونسرفتوار، أحد أبرز صناع وتطوير الموسيقى المصرية والعربية في العصر الحديث. فقد امتدت مسيرته لأكثر من ستة عقود، قدم خلالها مئات الألحان والأعمال الموسيقية الخالدة، فضلاً عن تميزه في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال السينمائية الشهيرة.

​كما اقترن اسمه بتأسيس فرقة “المصريين” عام ١٩٧٧، والتي شكلت نقطة تحول في تاريخ الفرق الموسيقية، وكان له الفضل في اكتشاف وتقديم العديد من كبار نجوم الغناء والساحة الفنية الذين باتوا من أهم قامات الفن العربي لاحقاً.

​هذا ولم تحدد أسرة الفنان الراحل حتى الآن موعد تشييع الجثمان أو تفاصيل جنازته ومراسم العزاء، على أن يتم الكشف عنها رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة.

​وبرحيل هاني شنودة، تفقد الساحة الفنية قامة موسيقية رفيعة ومدرسة فنية متجددة، أثرت الوجدان العربي بأعمال وموسيقى ستظل حية في ذاكرة الجمهور.

وقد نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، الموسيقار الكبير هاني شنودة،. وقالت النقابة، في بيان رسمي: “تنعى نقابة المهن الموسيقية، نقيباً وأعضاءً، ببالغ الحزن والأسى الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية استثنائية، أثرى خلالها الحياة الموسيقية في مصر والعالم العربي بإبداعاته الخالدة، وكان أحد أبرز رواد الموسيقى الحديثة، وصاحب بصمة فنية لا تُنسى في التلحين والتوزيع الموسيقي، إلى جانب دوره في اكتشاف ورعاية العديد من المواهب التي أثرت الساحة الفنية.”

وأضاف البيان: “لقد كان الفقيد رمزاً للعطاء والإبداع، وترك إرثاً فنياً سيظل حاضراً في وجدان الأجيال، بما قدمه من أعمال خالدة أسهمت في إثراء الثقافة والفن المصري والعربي. وإذ تنعى نقابة المهن الموسيقية هذه القامة الفنية الكبيرة، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى جموع الفنانين والموسيقيين ومحبيه في مصر والوطن العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.”