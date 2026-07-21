آن هاثاواي تبكي في لحظة مؤثرة على الهواء

دبي - فريق التحرير: شهدت إحدى حلقات برنامج “ذا فيو” شوطاً عاطفياً ومؤثراً بين النجمة الأميركية آن هاثاواي والإعلامية ووبي غولدبرغ، وذلك أثناء استضافة أسرة فيلم “The Odyssey”.

​في التفاصيل، لم تستطع النجمة النجمة الأمريكية آن هاثاواي (٤٣ عاماً) حبس دموعها خلال عرض الحلقة يوم أمس الاثنين، بعد أن وجهت لها الفائزة بجائزة إيغوت (EGOT) ووبي غولدبرغ (٧٠ عاماً) كلمات إشادة ودعم استثنائية، بحضور زميلها في البطولة مات ديمون والمخرج كريستوفر نولان، للحديث عن فيلمهم الجديد “The Odyssey” الذي تجسد فيه هاثاواي دور “بينيلوبي” زوجة “أوديسيوس”.

​وقالت غولدبرغ مخاطبةً هاثاواي: ​”آن هاثاواي، لقد كان من الرائع حقاً مشاهدتكِ وأنتِ تكبرين وتتطورين، لقد أزهرتِ وتحولتِ إلى ممثلة مذهلة يا فتاة!”.

​من جانبها، بدت هاثاواي – التي اختيرت مؤخراً كصاحبة غلاف عدد “أجمل امرأة في العالم لعام ٢٠٢٦” لمجلة PEOPLE – متأثرة للغاية بالكلمات، معربةً عن امتنانها الشديد لغولدبرغ بقولها: “لا أعلم ماذا أقول، شكراً لكِ.. أنتِ تعلمين تماماً كيف أشعر تجاهكِ”.

​ولم تكن هذه اللحظة المؤثرة الوحيدة للنجمة هذا الأسبوع؛ حيث خنقتها العبرات أيضاً خلال ظهورها في برنامج “توداي” يوم السادس عشر من يوليو، عندما قُدمت لها سلة هدايا خاصة بطفلها القادم مستوحاة من فيلم “The Odyssey” وتضم زياً محبوكاً يدوياً. وعقبت هاثاواي – التي تنتظر طفلها الثالث من زوجها أدام شولمان – بأنها كانت ستتأثر وتدمع حتى لو لم تكن حاملاً في الوقت الحالي.

​ولم تقتصر إشادات “غولدبرغ”، على هاثاواي فحسب، بل وجهت حديثها أيضاً للنجم مات ديمون قائلة: “لقد أُعجبت بك منذ اللحظة الأولى التي التقيتك فيها في حفل الأوسكار.. أنت تمنح شعوراً بالدفء والألفة كأنك من العائلة، وشكراً لك لأنك دائماً مستقيم ورائع ومبدع فيما تقدمه”.

​اختتمت غولدبرغ، الفقرة بدعوة الجمهور لمشاهدة العمل قائلة: “اسدوا لجميعكم معروفاً واذهبوا لمشاهدة هذا الفيلم!”، لترد هاثاواي وهي تغطي وجهها خجلاً: “هذا العمل ملحمي بامتياز، شكراً جزيلاً لكم، هذا أمر رائع”.

​يُذكر أن فيلم “The Odyssey” يعرض حالياً في دور السينما، ويأتي ضمن جدول فني مزدحم للنجمة آن هاثاواي لعام ٢٠٢٦؛ حيث تستعد لعدة إصدارات سينمائية بارزة من بينها الجزء الثاني من “The Devil Wears Prada ٢” وفيلم “Mother Mary”، بالإضافة إلى فيلمي “The End of Oak Street” و”Verity” المقرّر عرضهما في وقت لاحق من هذا العام.