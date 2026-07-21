بعد أشهر على طلاقهما.. كيث أوربان يطلب العودة ونيكول كيدمان تحسم موقفها

دبي - فريق التحرير: كشفت تقارير صحفية أن الفنان الأسترالي كيث أوربان كان يأمل في إعادة علاقته بطليقته الممثلة نيكول كيدمان بعد انفصالهما، إلا أن الأخيرة لم تكن تفكر في العودة، بعدما أكدت أن زواجهما انتهى بشكل نهائي.

وبحسب مصادر مقربة، فإن كيث أوربان كان يرغب بشدة في استعادة نيكول، وكان يعتقد أن بإمكانهما تجاوز الخلافات التي أدت إلى الانفصال، إلا أن كيدمان كانت قد بدأت بالفعل مرحلة جديدة من حياتها، ولم تعد تنظر إلى الوراء.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن أثار أوربان شائعات حول احتمال عودة الثنائي، عقب نشره رسالة مؤثرة لتهنئة كيدمان بعيد ميلادها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع البعض إلى التكهن بإمكانية حدوث مصالحة بينهما.

وكان الثنائي قد أنهى إجراءات الطلاق في السادس من كانون الثاني/يناير الفائت، بعد زواج استمر قرابة عشرين عاماً، إلا أن مصادر مقربة أكدت أن نيكول تريد الحفاظ على علاقة صحية وهادئة مع كيث من أجل ابنتَيهما المراهقتَين صنداي روز وفايث مارغريت، لكنها لا ترى أي فرصة لعودة العلاقة العاطفية بينهما.

وفي سياق آخر، استمتعت نيكول كيدمان بعطلة صيفية مميزة على متن يخت في الساحل الإيطالي برفقة شقيقتها أنتونيا، احتفالاً بعيد ميلادها الخامس والخمسين، في أجواء اتسمت بالراحة والأناقة.

وقضت كيدمان يومها في استكشاف مدينة بورتوفينو برفقة شقيقتها وزوجها وابنتهما، إلى جانب عدد من الأصدقاء، في وقت لم تظهر فيه ابنتاها معها خلال الرحلة. وكانت النجمة قد اصطحبت ابنتها الكبرى صنداي روز سابقاً إلى حفل “ميت غالا”، حيث خطفتا الأنظار على السجادة الحمراء في أول ظهور رسمي لابنتها خلال الحدث.