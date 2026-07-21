رحيل مفاجئ لملكة جمال جامايكا السابقة لاتويا مالكوم… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: أعلنت منظمة Miss Universe Jamaica وفاة المتسابقة السابقة في مسابقة ملكة جمال الكون في جامايكا والممثلة لاتويا مالكوم عن عمر ناهز خمسة وثلاثين عامًا، معربةً عن حزنها العميق، ومقدمةً التعازي إلى عائلتها وأصدقائها ومحبيها، مؤكدة أنها لن تُنسى.
شاركت مالكوم في مسابقة ملكة جمال الكون في جامايكا لعام ٢٠٢٤، كما توجت بلقب Miss Jamaica Bikini International 2024. وكانت ممثلة وفنانة تعمل في جامايكا، وتمتلك خبرة تجاوزت عشرة أعوام في مجال الترفيه، إضافة إلى عملها مدربة للرقص.
ورغم وفاة والدها في العام نفسه، واصلت مالكوم تدريباتها حتى توجت باللقب، وكتبت حينها رسالة مؤثرة عبر حسابها، أهدت فيها الفوز إلى والدها الراحل، مؤكدة أنها ستواصل جعله فخورًا بها.
وعقب إعلان وفاتها، انهالت رسائل التعزية من الجمهور وزملائها، كما نعتها ملكة جمال الكون في جامايكا الحالية غابرييل هنري، التي وصفت رحيلها بالخسارة الكبيرة لعائلتها ولمجتمع جامايكا، مؤكدة أن أثرها وصوتها سيبقيان خالدين في الذاكرة.
ولم تكشف منظمة “Miss Universe Jamaica” أو عائلة الراحلة عن سبب الوفاة حتى الآن.
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