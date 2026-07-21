“ترك طفله يصارع الموت”.. اتهامات مدوية تلاحق حارس مرمى بعد ظهوره مع كاردي بي

دبي - فريق التحرير: شنت العارضة جيليسيا ويستهوف هجومًا حادًا على شريكها السابق، حارس المرمى النيجيري مادوكا أوكوي، متهمةً إياه بإهمال طفلهما والإساءة إليها، وذلك عقب انتشار صور ومقاطع فيديو جمعته بنجمة الراب الأميركية كاردي بي.

في التفاصيل، واجه حارس مرمى نادي أودينيزي والمنتخب النيجيري، مادوكا أوكوي (٢٦ عامًا)، اتهامات علنية قاسية من حبيبته السابقة جيليسيا ويستهوف، التي وصفته بـ”الأب الغائب”، مؤكدة أنه لا يتحمل مسؤولية طفلهما، بالتزامن مع تصاعد الشائعات حول طبيعة علاقته بكاردي بي.

وجاء هجوم ويستهوف عبر سلسلة من القصص التي نشرتها على حسابها في “إنستغرام” قبل أن تحذفها لاحقًا، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر أوكوي وهو يتناول العشاء مع كاردي بي برفقة مجموعة من الأصدقاء في مطعم Gio’s داخل فندق St. Regis بمدينة البندقية الإيطالية.

وكتبت ويستهوف، موجهةً كلامها إلى أوكوي: “تخيل أنني التزمت الصمت وكذبت بشأن ما فعلته بي حتى تتمكن من الاستمرار في مسيرتك الكروية، وكل ما تفعله بالمقابل هو إحراجنا! أنت لا تهتم بطفلك الوحيد، وبسبب رفضي البقاء معك لن أسامحك أبدًا.”

وأوضحت أن أوكوي لا يتصل بابنهما إشعياء إميل جونيور، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، ولا يزوره، مشيرةً إلى أنه لم يحضر حتى عندما دخل الطفل المستشفى في ديسمبر الماضي، وأضافت: “دخل ابني العناية المركزة أربع مرات بعد نقله بسيارة الإسعاف، فأي أب هذا الذي لا يهرع إلى طفله وهو يصارع من أجل حياته؟”

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل زعمت أيضًا أنه خانها وتعرضت للإساءة الجسدية خلال فترة علاقتهما.

وفي تصريح خاص لموقع Page Six، أكدت ويستهوف أنها لا تحمل أي ضغينة تجاه كاردي بي، موضحةً أن غضبها موجه بالكامل إلى والد طفلها، الذي قالت إنه “يظهر علنًا مع أي امرأة، بينما يهمل طفله ولا يقوم بواجباته تجاهه”.

يُذكر أن الشائعات حول وجود علاقة بين كاردي بي ومادوكا أوكوي بدأت في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما شوهدا معًا في عرض أزياء Jean Paul Gaultier ضمن أسبوع الموضة في باريس، حيث التقطت لهما الكاميرات مقاطع وهما يتبادلان أطراف الحديث، من دون أن تظهر أي مؤشرات علنية على وجود علاقة عاطفية بينهما.