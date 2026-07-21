تصعيد جديد في أزمة “حق الأداء العلني”… وأشرف زكي يتخذ قرارًا لافتًا

دبي - فريق التحرير: تستعد نقابة المهن التمثيلية المصرية لعقد اجتماع تنظيمي مغلق في مقر نادي النقابة، لمناقشة الآليات التنفيذية والترتيبات الإجرائية الخاصة بتفعيل قانون “حق الأداء العلني”.

ودعا نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أعضاء النقابة إلى حضور هذا الاجتماع المهم، معلنًا في الوقت نفسه اعتذاره للوسائل الإعلامية والصحفية عن عدم إتاحة التغطية، نظرًا لخصوصية اللقاء، الذي يقتصر على الأعضاء المعنيين، على أن يصدر بيان رسمي يتضمن أبرز التوصيات فور انتهائه.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الخلاف بين النقابة وشركات الإنتاج، إذ عبّر عدد من المنتجين، خلال اجتماع عُقد في غرفة صناعة السينما، عن اعتراضهم على تفعيل القانون في الوقت الراهن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. في المقابل، شدد أشرف زكي على أن هذا الحق يمثل قضية مصيرية تمس مستقبل آلاف الأسر، ولا يخص فنانًا بعينه أو جيلًا محددًا، بل هو حق أصيل لكل من شارك في أعمال سينمائية أو درامية أو مسرحية.

واستحضر زكي مواقف تاريخية لتكاتف الفنانين، من بينها اعتصامهم الشهير لإقرار القانون رقم ١٠٣ بقيادة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، مؤكدًا ضرورة الوحدة والتضامن في المرحلة الحالية، ومُلمحًا إلى إمكانية اللجوء لإجراءات تصعيدية لحماية حقوق المبدعين.

وشهد هذا التحرك دعمًا من نقيب السينمائيين مسعد فودة، ورئيس جمعية مؤلفي الدراما أيمن سلامة، ورئيس جمعية أبناء فناني مصر ماضي الدقن، إلى جانب الفنان ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، الذي تبنى القضية تمهيدًا لطرحها تحت قبة البرلمان.

ويُعد حق الأداء العلني حقًا ماليًا تكفله قوانين الملكية الفكرية للمبدعين وفناني الأداء، ويمنح الفنان أو ورثته عائدًا ماليًا متجددًا في كل مرة يُعاد فيها بث العمل الفني أو عرضه أو تشغيله أمام الجمهور، سواء عبر القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية أو الإذاعات أو في الأماكن العامة.

ويختلف هذا الحق عن الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الفنان أثناء تصوير العمل، إذ يضمن له نسبة قانونية من العوائد التي تحققها جهات البث من الإعلانات والاشتراكات عند إعادة عرض العمل.

وفي سياق متصل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا لبيان توعوي حمل عنوان “معًا لتفعيل حق الأداء العلني.. حق يحفظ كرامة المبدعين”، أكد أن هذا الحق ليس مستحدثًا، بل يُطبق منذ سنوات في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وعدد من الدول العربية.

وأوضح البيان أن الالتزام بسداد هذا الحق لا يقع على عاتق شركات الإنتاج، بل تتحمله جهات البث، مثل القنوات الفضائية والمنصات الرقمية.

كما دعا البيان إلى التكاتف خلف نقابة المهن التمثيلية، مؤكدًا أن حق الأداء العلني هو حق أصيل لكل فنان، ومطالبًا بدعم الجهود الرامية إلى استكمال تفعيل القانون بما يحفظ حقوق المبدعين.