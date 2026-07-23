قبل بدء تصويره… فيلم سيريناي ساريكايا الجديد يحصد جائزة مهمة

دبي - فريق التحرير: تستعد الممثلة التركية سيريناي ساريكايا لخوض بطولة فيلمها السينمائي الجديد (الأشخاص الذين أحببتهم)، من إخراج دوغوش ألغون، بعدما حصل مشروع الفيلم على جائزة الإنتاج المشترك من TRT ضمن جوائز TRT 12 Punto 2026.

وجاء تكريم المشروع باعتباره أحد الأعمال السينمائية الواعدة المشاركة في المسابقة، وذلك قبل انطلاق تصويره المقرر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث تجسد ساريكايا شخصية “أزرا” في الفيلم الذي يتولى إنتاجه بوراك كابلان، بمشاركة هاريكا أويغور كمنتجة مشاركة ومديرة اختيار الممثلين.

وأقيم حفل توزيع جوائز TRT 12 Punto 2026 الأحد الماضي في ثانوية كاديكوي للبنين، حيث تم اختيار “Sevdiğim İnsanlar” ضمن المشاريع الفائزة بجائزة الإنتاج المشترك.

ومن المنتظر أن يجمع الفيلم سيريناي ساريكايا بالمخرج دوغوش ألغون في تجربة سينمائية جديدة، وسط ترقب كبير لهذا التعاون.

وفي سياق آخر، وبعد عودتها إلى إسطنبول عقب عطلة استمرت شهرًا في إيطاليا، جددت ساريكايا عقدي تعاون مع علامتين تجاريتين من أصل ثلاث علامات تمثل وجهها الإعلاني.

وجددت سيريناي تعاونها مع البنك الذي تمثل وجهه للمرة السادسة، كما مددت اتفاقها مع علامة الجينز للمرة الثانية عشرة، إلى جانب استمرار شراكتها مع إحدى العلامات العالمية في مجال مستحضرات التجميل.