بالفيديو: جوني ديب لا يشبه نفسه في “إبينيزر”.. والجمهور يتهافت على التريلر

دبي - فريق التحرير: يستعد النجم الأميركي جوني ديب للعودة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب أكثر من سبع سنوات، من خلال فيلم “Ebenezer: A Christmas Carol”، الذي يقدّم معالجة تشويقية أكثر ظلاماً لرواية “أنشودة عيد الميلاد” للكاتب تشارلز ديكنز.

ويجسد “ديب” شخصية إبينيزر سكروج، الرجل العجوز المعروف ببخله وقسوته وكرهه لعيد الميلاد، قبل أن تنقلب حياته رأساً على عقب إثر زيارة ثلاثة أشباح له في ليلة عيد الميلاد، لتدفعه إلى مواجهة ماضيه وحاضره ومستقبله، في رحلة مليئة بالمراجعة والندم والسعي إلى الخلاص.

وأطلقت شركة Paramount Pictures الإعلان التشويقي الأول للفيلم، الذي كشف عن ملامح النسخة الجديدة ذات الأجواء القاتمة، وحقق تفاعلاً واسعاً، إذ حصد أكثر من مليونين وستمئة ألف مشاهدة خلال ست ساعات فقط من طرحه، ما يعكس حجم الترقب لعودة ديب إلى هوليوود.

كما فاجأ “ديب” جمهور San Diego Comic-Con بظهوره مرتدياً زي سكروج بالكامل للترويج للفيلم، قبل ساعات من إطلاق الإعلان الرسمي، في خطوة لاقت اهتماماً كبيراً بين الحضور ورواد مواقع التواصل. (http://www.instagram.com/p/DbKjSoEIYBK/)

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ديزي ريدلي، سام كلافلن، إيان ماكيلين، روبرت غرينت وأندريا رايزبورو، فيما يتولى الإخراج تي ويست. ومن المقرر أن يُعرض “Ebenezer: A Christmas Carol” في دور السينما ابتداءً من الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ليشكل أول بطولة سينمائية ضخمة لجوني ديب منذ سنوات.