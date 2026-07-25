رحيل صادم… العثور على مصممة “The Marvelous Mrs. Maisel” وزوجها متوفيَّين

دبي - فريق التحرير: عُثر على مصممة الديكور الأميركية ماري كيت غولدين، التي شاركت في أعمال شهيرة من بينها مسلسل “The Marvelous Mrs. Maisel” و “Goosebumps”، جثة هامدة داخل منزلها في مدينة نيويورك، في حادث وصفته الشرطة بأنه “احتمال جريمة قتل وانتحار” تورّط فيه زوجها.

وبحسب مصادر في شرطة نيويورك، تم العثور على غولدين، البالغة من العمر أربعة وثلاثين عامًا، داخل قبو منزلها في منطقة أستوريا بولاية كوينز، بعد استدعاء الشرطة إثر بلاغ وصل بعد منتصف ليل الثلاثاء في الحادي والعشرين من يوليو/تموز. وعثرت العناصر الأمنية عليها مصابة بطعنة قاتلة في ظهرها، قبل إعلان وفاتها في مكان الحادث.

وبعد ساعات قليلة، استجابت الشرطة لبلاغ آخر عن وجود شخص فاقد للوعي قرب منتزه أستوريا، حيث عثرت على رجل يبلغ من العمر بين ثلاثين وخمسة وثلاثين عامًا فاقدًا للوعي، وتم إعلان وفاته في المكان. وأكد مصدر أمني أن الرجل هو جوزيف أزاريتو، زوج غولدين.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشرطة تشتبه في أن الحادث قد يكون جريمة قتل أعقبها انتحار، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت ماري كيت غولدين قد عملت كمصممة ومديرة ديكور في عدد من الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية، من بينها “Marry Me” و”The Big Sick” و”Meet Cute” و”Goosebumps”، بعد تخرجها من جامعة نيويورك عام ٢٠١٥.