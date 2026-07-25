الجمهور في حالة ذهول… جون بون جوفي ينسحب من المسرح لهذا السبب

دبي - فريق التحرير: أنهى النجم جون بون جوفي حفله الغنائي بشكل مفاجئ مساء الخميس (٢٣ تموز/يوليو) في قاعة “ماديسون سكوير غاردن” بمدينة نيويورك، وذلك بعد مرور ٩٠ دقيقة فقط على انطلاقه، بسبب معاناته من التهاب حاد في الجيوب الأنفية.

واعتلى المغني، البالغ من العمر ٦٤ عامًا، المسرح ضمن ثامن حفلات جولته الجديدة “Forever Tour”، وشاركه الغناء نجم فرقة Train، بات موناهان، في أداء الأغنية الشهيرة “Livin’ on a Prayer”. إلا أن الوعكة الصحية أجبرته على إيقاف الحفل، موجّهًا رسالة إلى الجمهور قال فيها: “لا تتخلصوا من تذاكر الحفل، سأجد حلًا وسأحدد موعدًا جديدًا. لا تقلقوا، احتفظوا بها وسأعمل على إعادة جدولة الحفل. أحتاج فقط إلى ليلة من الراحة، أشعر أنني بخير وسأراكم قريبًا.”

من جهته، أكد متحدث رسمي باسم بون جوفي لمجلة “بيبول” أن الفنان كان يعاني من التهاب في الجيوب الأنفية، ما اضطره إلى إنهاء الحفل مبكرًا، مشيرًا إلى أنه عبّر مرارًا عن سعادته بالعودة إلى المسرح واستكمال سلسلة حفلاته التسعة، التي بيعت تذاكرها بالكامل في نيويورك، على أن يُعلن قريبًا عن موعد الحفل البديل.

وتُعد جولة “Forever Tour” العودة الرسمية لفرقة “بون جوفي” إلى المسرح بعد غياب دام أربع سنوات، خضع خلالها جون بون جوفي عام ٢٠٢٢ لعملية جراحية دقيقة في الأحبال الصوتية، بهدف ترميم الوتر المصاب بعد تعرضه للضمور.

وكان بون جوفي قد صرّح مؤخرًا لمجلة “People” بأنه تعافى بالكامل من العملية، مؤكدًا أنه التزم طوال مسيرته بالتدريب الصوتي ولم يمارس أي سلوكيات قد تضر بصوته، مشيرًا إلى أن فترة التعافي استغرقت وقتًا أطول مما توقع، لكنه لم يفقد الأمل في العودة إلى الغناء على المسرح.

يُذكر أن فرقة “بون جوفي”، التي تأسست في ولاية نيوجيرسي عام ١٩٨٣، تُعد واحدة من أشهر فرق الروك في العالم، وقد حققت نجاحات كبيرة بأغانٍ خالدة، أبرزها “It’s My Life” و”You Give Love a Bad Name” و”Wanted Dead or Alive”.