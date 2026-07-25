أكين أكينوزو يحيي ذكرى والدته الراحلة بمبادرة إنسانية… وحبيبته تسانده

دبي - فريق التحرير: اختار النجم التركي أكين أكينوزو أن يحيي ذكرى وفاة والدته الراحلة أوزلم أكينوزو بخطوة إنسانية مؤثرة، إذ أطلق مشروعًا يحمل اسمها بهدف تخليد ذكراها ومواصلة أثرها الإيجابي. (http://www.instagram.com/p/DbKmJhHodQV/)

ويستعد أكينوزو للعودة إلى الجمهور في الموسم الجديد من خلال مسلسل “الحب والعرش”، لكنه حرص في الذكرى السنوية لرحيل والدته على المشاركة في افتتاح ورشة أوزلم أكينوزو آرين، التي أُنشئت بالتعاون مع جمعية “باب الخير” في مدينة بينغول التركية.

وتهدف الورشة إلى دعم توظيف النساء والمساهمة في تمكينهن، إلى جانب منح الأطفال الأمل وتوفير فرص تساعد المجتمع المحلي.

وشهد هذا اليوم الخاص حضور عدد من المقربين من الفنان، حيث رافقته حبيبته ميليس أوزون أوغلو، كما حضرت الممثلة يشيم غول، وهي من الأصدقاء المقربين لوالدته الراحلة، لمساندته في هذه المناسبة المؤثرة.