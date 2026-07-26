انتهاء تصوير مسلسل “الأمير” في مصر… والمحطة المقبلة الرياض

دبي - فريق التحرير: انتهى صنّاع مسلسل “الأمير” من تصوير جميع المشاهد المقررة في مصر، بعد نحو ٥٨ يومًا من العمل المكثف بين عدد من المواقع، أبرزها الدخيلة ومحمود، على أن ينتقل فريق العمل خلال الأيام المقبلة إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال التصوير داخل استوديوهات الحصن Big Time في الرياض.

ومع إسدال الستار على آخر يوم تصوير في مصر، حرص نجوم وصناع العمل على مفاجأة بطل المسلسل أحمد عز بالاحتفال بعيد ميلاده، وسط أجواء مليئة بالفرح والود. وتحول موقع التصوير إلى احتفالية خاصة، حيث التف فريق العمل حوله، وقدموا له التهاني والأغاني، فيما ظهر عز بإطلالة شخصيته في المسلسل مرتديًا جلبابًا أبيض وقبعة مع لحية خفيفة. (http://www.instagram.com/p/DbIBMC8IPmq/)

وشهد الاحتفال حضورًا لافتًا لنجوم عالميين يشاركون في العمل، إذ هنأ المخرج العالمي ستيفن هوبكنز أحمد عز وعانقه في أجواء ودية، كما قدمت النجمة التركية توبا بويوكستون تهنئتها الخاصة، بينما شارك النجم الإسباني بيدرو ألونسو الاحتفال بحماس، في مشهد عكس الانسجام الكبير بين أبطال المسلسل.

ويُعد مسلسل “الأمير” من أضخم المشاريع الدرامية العربية، إذ يجمع للمرة الأولى أحمد عز مع توبا بويوكستون، إلى جانب نخبة من النجوم العالميين، من بينهم بيدرو ألونسو وبول أندرسون، في عمل بوليسي ضخم تدعمه الهيئة العامة للترفيه، وتنتجه “استوديوهات صلة”، على أن يُعرض حصريًا عبر منصة “شاهد” عام ٢٠٢٧.

وينطلق المسلسل من فكرة لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وسيناريو الكاتب صلاح الجهني، فيما يتولى إخراجه العالمي ستيفن هوبكنز، بمشاركة فريق إنتاج دولي متخصص في تنفيذ مشاهد الأكشن.