بعد الجدل مع بوراك أوزجيفيت الذي سرق دوره، أوغور غونيش يعود بمسلسل جديد…من البطَلة؟

دبي - فريق التحرير: لم يتأخر النجم التركي أوغور غونيش في فتح صفحة جديدة، فبعد الجدل الذي رافق خروجه من مسلسل “مكان شروق الشمس”، حسم وجهته الدرامية للموسم الجديد بتوقيعه رسمياً على بطولة مسلسل جديد من إنتاج شركة NTC Medya لصالح قناة NOW.

ويحمل العمل توقيع المخرج فاروق تيبير، المعروف بمسلسلَي “أمي أنقرة” و”أراضٍ بلا قانون”، فيما يتولى كتابة السيناريو أونور أوغراش، الذي سبق أن قدّم أعمالاً ناجحة أبرزها “رسالة وداع” و”السيدة ديلا”.

وفور الإعلان عن التعاقد، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتكهنات الجمهور حول هوية النجمة التي ستقف أمام أوغور غونيش في البطولة، حيث تصدّرت أربعة أسماء قائمة الترشيحات، هي هلال ألتينبيليك، بينار دنيز، إيرام هيلفاجي أوغلو وبورجو بيريجيك، وسط انقسام كبير بين المتابعين حول الثنائي الأكثر انسجاماً.

ويأتي هذا التعاقد بعد أسابيع من الجدل الذي أحاط بخروج أوغور غونيش من مسلسل “مكان شروق الشمس”، بعدما كان يستعد لتجسيد شخصية كنان كوزان، قبل أن تُسند البطولة في اللحظات الأخيرة إلى النجم بوراك أوزجيفيت، الذي قيل إنه أُعجب بالسيناريو وطلب المشاركة في العمل، لتستجيب شركة الإنتاج وتعيد ترتيب البطولة.

وأثار انسحاب أوغور غونيش آنذاك موجة واسعة من ردود الفعل، لا سيما بعد الرسالة الغامضة المنسوبة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرها كثيرون تلميحاً إلى ما جرى خلف الكواليس، من دون أن يصدر عنه أي تعليق مباشر أو توضيح رسمي.

واليوم، يبدو أن أوغور غونيش يستعد لطي تلك الصفحة، والعودة إلى الشاشة بعمل جديد يترقبه الجمهور، فيما يبقى السؤال الأبرز: من ستكون البطلة التي ستشاركه هذه المغامرة الدرامية؟