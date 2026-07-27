بعد سنوات من الحداد على حب حياتها.. هذا قرار ساندرا بولوك بشأن الحب مجددًا

دبي - فريق التحرير: بعد نحو ثلاث سنوات على وفاة شريكها المصور براين راندال، بدأت النجمة ساندرا بولوك تفكر في منح الحب فرصة جديدة، من دون أن يعني ذلك استبدال الرجل الذي وصفته يوماً بـ”حب حياتها”.

وكانت بولوك قد ارتبطت بـ “راندال” منذ عام ٢٠١٥، بعد أن تعارفا خلال حفل عيد ميلاد ابنها لويس، حيث كان يعمل مصوراً للحفل. وسرعان ما تطورت العلاقة بينهما، ليشكلا واحداً من أكثر الثنائيات استقراراً في هوليوود، رغم رفضهما الزواج.

وفي مقابلة عام ٢٠٢١، أكدت بولوك أنها لا تحتاج إلى وثيقة زواج لإثبات التزامها، قائلة إنها وجدت “حب حياتها”، وإنهما شكلا مع طفلَيها وابنة راندال الكبرى عائلة سعيدة.

لكن قصة الحب انتهت بمأساة، بعدما شُخّص راندال عام ٢٠٢٠ بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وخاض معركة استمرت ثلاث سنوات بعيداً عن الأضواء، قبل أن يرحل في ٥ أغسطس ٢٠٢٣ عن عمر ناهز ٥٧ عاماً، بناءً على رغبته في إبقاء مرضه سرياً.

ووفقاً لموقع “رادار أونلاين” كشف مصدر مقرب أن بولوك بدأت تتقبل فكرة الارتباط مجدداً، لكنه شدد على أنها لا تبحث عن بديل لبراندال، بل أصبحت منفتحة على احتمال لقاء شخص جديد والدخول في علاقة عاطفية إذا وجدت الشخص المناسب.

وأضاف المصدر أن الممثلة ليست في عجلة من أمرها، ولا تشعر بأي يأس، لكنها أخبرت عدداً من أصدقائها المقربين بأنها مستعدة نفسياً للعودة إلى عالم المواعدة.

ورغم هذه الأنباء، لا تزال ساندرا بولوك عزباء حتى الآن، ولم ترتبط علناً بأي شخص منذ وفاة شريكها، مفضلةً التركيز على حياتها الخاصة وتربية ولدَيها بعيداً عن الأضواء.