رغم دقائق ظهورها القليلة.. زندايا تحصل على أجر خيالي في فيلم The Odyssey

دبي - فريق التحرير: تصدّرت النجمة زندايا عناوين الأخبار بعد تقارير أفادت بأنها حصلت على أجر يبلغ ٨ ملايين دولار مقابل ظهور لا يتجاوز نحو ٨ دقائق في فيلم المخرج الشهير كريستوفر نولان “The Odyssey”، الذي تبلغ مدته ١٧٣ دقيقة، أي ما يقارب ثلاث ساعات.

ورغم قِصر مدة ظهورها، فإن شخصية زندايا في الفيلم ليست عابرة، إذ تؤدي دور أثينا، إلهة الحكمة والحرب في الأساطير اليونانية، وهي واحدة من أبرز الشخصيات الإلهية في عالم الأوديسة.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي وقت ظهور زندايا يتراوح بين ٥ و٩ دقائق فقط خلال أحداث الفيلم، إلا أن مشاهدها تحمل أهمية كبيرة في البناء الدرامي، إذ ترتبط بالجانب النفسي والرمزي للقصة، وتؤدي دوراً محورياً في تطور رحلة البطل.

وفي قصيدة “الأوديسة” الأصلية للشاعر اليوناني هوميروس، تُعد أثينا من أهم الشخصيات الداعمة لـ أوديسيوس، إذ تظهر كمرشدة وراعية له خلال رحلته الطويلة للعودة إلى وطنه بعد حرب طروادة. أما في معالجة نولان السينمائية، فتظهر الشخصية كصوت للحكمة والنصيحة، وقد تُجسّد أيضاً جانباً من ضمير أوديسيوس وصراعاته الداخلية وشعوره بالذنب والصدمة.

وتُعد مشاركة زندايا في “The Odyssey” جزءاً من مرحلة سينمائية ضخمة في مسيرتها، إذ تنضم إلى طاقم عمل يضم أسماء بارزة، وتواصل من خلاله حضورها في أكبر الإنتاجات العالمية.

ولم تقتصر بصمتها في “The Odyssey” على الأداء فقط، إذ لفتت الأنظار بإطلالاتها خلال العروض الأولى للفيلم في عدد من البلدان، حيث اختارت مظهراً مستوحى من الطابع الأسطوري للشخصية التي تقدمها، في إشارة إلى شخصية أثينا ومكانتها كإحدى أبرز آلهة الأساطير اليونانية.

ورغم الجدل حول حصولها على ٨ ملايين دولار مقابل دقائق قليلة من الظهور، يرى متابعون أن قيمة الدور لا تُقاس بعدد دقائق الشاشة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصية رمزية ومؤثرة مثل أثينا، التي تشكل عنصراً أساسياً في رحلة أوديسيوس وصراعه الداخلي.