زفاف إيما روبرتس بلا والدها… وأول تعليق منه

دبي - فريق التحرير: أكد الممثل الأميركي الشهير إريك روبرتس غيابه عن حفل زفاف ابنته، نجمة مسلسل “American Horror Story” إيما روبرتس، موجّهًا إليها رسالة دعم مقتضبة، بارك فيها خطوتها الجديدة.

وبحسب التفاصيل المتداولة، احتفلت إيما روبرتس (٣٥ عامًا) بزفافها إلى كودي جون في حفل أُقيم بولاية أيداهو، بحضور والدتها الممثلة كيلي كنينغهام، وعمتها النجمة جوليا روبرتس، إلى جانب عدد من مشاهير هوليوود، فيما لفت غياب والدها إريك الأنظار.

وفي تصريح خاص لموقع Page Six، علّق إريك روبرتس على عدم حضوره الحفل، قائلًا: “أحب ابنتي، لطالما أحببتها وسأظل أحبها دائمًا. وأنا سعيد لأنها احتفلت بالطريقة التي أرادتها ومع الأشخاص الذين اختارتهم.”

ولم تُصدر إيما روبرتس، حتى الآن، أي تعليق أو بيان رسمي بشأن غياب والدها عن حفل زفافها.

ويؤكد هذا الغياب استمرار فتور العلاقة بين الأب وابنته، وهو الموضوع الذي سبق أن تحدّث عنه إريك روبرتس الخليج 365 خلال استضافته في بودكاست “Inside of You”.

وعندما سُئل عن أصعب مرحلة مرّ بها في حياته، أجاب: “ربما كان فقدان علاقتي بابنتي هو الأصعب. ليس الألم هو ما يوجعني، بل الحزن على سوء الفهم الذي أخشى أن يستمر إلى الأبد، لأننا في النهاية بشر.”

وأضاف إريك أنه بدأ يتصالح مع هذا الشعور مع ولادة أحفاده، مشيرًا إلى أن حفيدته الكبرى تذكّره دائمًا بإيما في طفولتها، بسبب الشبه الكبير بينهما في الملامح ولون الشعر، وهو ما يعيد إليه باستمرار ذكريات السنوات التي يفتقدها مع ابنته.