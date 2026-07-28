ابنة توم كروز تحذف اسم والدها… وظاهرة أبناء جولي وبيت تتوسع في هوليوود

دبي - فريق التحرير: اتخذت سوري كروز، ابنة النجمَين توم كروز وكاتي هولمز، خطوة لافتة تمثلت في قطع آخر رابط قانوني يجمعها بوالدها، بعدما تخلّت رسمياً عن لقب “كروز” واعتمدت اسم “سوري نويل” ليصبح اسمها القانوني.

وكشف موقع Page Six أن الشابة البالغة من العمر ٢٠ عاماً سجّلت اسمها الجديد عند تسجيلها للتصويت في ولاية بنسلفانيا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤، تزامناً مع عامها الدراسي الأول في جامعة كارنيغي ميلون، حيث تقيم حالياً.

وأظهرت السجلات الرسمية أنها سجّلت نفسها باسم “سوري نويل” في مقاطعة أليغيني، فيما أكدت محاكم الولاية أن التسجيل للتصويت يتم باستخدام الاسم القانوني فقط، ما يؤكد أن تغيير الاسم أصبح رسمياً.

وأشار التقرير إلى أن سوري لم تتقدم بطلب تغيير اسمها في بنسلفانيا، ما يرجّح أنها أنجزت الإجراءات القانونية في نيويورك قبل انتقالها إلى الجامعة، حيث كانت تعيش مع والدتها كاتي هولمز، علماً أن طلبات تغيير الأسماء في نيويورك تكون سرية تلقائياً أو بناءً على طلب صاحبها.

وكانت سوري قد أثارت الانتباه لأول مرة في حزيران/يونيو ٢٠٢٤، عندما ظهر اسمها “سوري نويل” في كتيّب حفل تخرجها من مدرسة لاغوارديا الثانوية، من دون استخدام لقب والدها.

وأوضح مصدر للموقع آنذاك أن اختيارها اسم “نويل”، وهو الاسم الأوسط لوالدتها كاتي هولمز، جاء تعبيراً عن تقديرها لها، كما رغبت في الابتعاد عن ملاحقة المصورين، وتأسيس هويتها الخاصة، وبدء مرحلة جديدة مع دخولها الجامعة.

وعلى الصعيد الفني، بدأت سوري شق طريقها في عالم التمثيل خلال المرحلة الثانوية، بعدما أدت الدور الرئيسي لشخصية مورتيشيا آدامز في المسرحية الموسيقية The Addams Family: A New Musical.

وتتابع حالياً دراسة المسرح الغنائي في كلية الدراما بجامعة كارنيغي ميلون، وشاركت في شهر آذار/مارس الماضي في عرض مسرحي بعنوان Cosmic Microwave Background على مسرح New Hazlett Theater في بيتسبرغ.

كما تستعد هذا الأسبوع للمشاركة في بطولة مسرحية Midsummer!، وهي معالجة عصرية لمسرحية “حلم ليلة صيف” للكاتب وليام شكسبير، إلى جانب زملائها في الجامعة، على أن تنتقل المسرحية الشهر المقبل إلى مهرجان إدنبرة فرينج ٢٠٢٦ في المملكة المتحدة.

يُذكر أن توم كروز، المعروف بانتمائه إلى كنيسة السيانتولوجيا، وكاتي هولمز استقبلا ابنتهما الوحيدة سوري في نيسان/أبريل ٢٠٠٦، قبل أن يتزوجا بعد سبعة أشهر. وبعد طلاقهما في آب/أغسطس ٢٠١٢، بقيت سوري في حضانة والدتها، بينما انقطعت علاقتها بوالدها طوال معظم سنوات حياتها.

وتعيد خطوة سوري نويل إلى الأذهان ما قام به عدد من أبناء النجمَين براد بيت وأنجلينا جولي خلال السنوات الأخيرة، إذ اختار بعضهم التخلي عن لقب “بيت” في حياتهم العامة أو اتخاذ إجراءات لاعتماد اسم “جولي” فقط. وكانت شيلوه قد تقدمت بطلب قانوني لحذف اسم والدها، فيما استخدمت زهرة وفيفيان اسم “جولي” في مناسبات رسمية وعامة، في خطوة اعتبرها كثيرون مؤشراً على ابتعادهم عن والدهم بعد سنوات من الخلافات العائلية. وهكذا، تبدو خطوة سوري امتداداً لظاهرة متزايدة بين أبناء مشاهير هوليوود الساعين إلى بناء هويتهم المستقلة بعيداً عن أسماء آبائهم.