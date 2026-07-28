بيان صادر عن المخرج نضال بكاسيني

دبي - فريق التحرير: صدر عن مؤسسة Dose productions لمالكها المخرج نضال بكاسيني البيان التالي :عقب تقديم المنتج المنفّذ والمخرج نضال بكاسيني شكوى أمام النيابة العامة المالية المحترمة في بيروت بحق تلفزيون LTV ممثلاً برئيس مجلس إدارته السيدة نهلة النملي, تمت إحالتها أمام مكتب الجرائم المالية.

بعد التوسع بالتحقيق على كافة الأصعدة أشارت النيابة العامة المالية بإلزام المدعى عليه تلفزيون LTV ممثلاً برئيس مجلس إدارته السيدة نهلة النملي بدفع المستحقات المتوجبة عليها للمخرج نضال بكاسيني وللفريق الذي أنجز معه شبكتي برامج ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لصالح تلفزيون LTV, مما يضع حداً للشائعات والادعاءات المغلوطة التي عمد البعض للترويج لها مؤخراً.

لقد آثر المخرج نضال بكاسيني طوال فترة النزاع التزام الصمت احتراماً لحرمة القضاء وسرية التحقيق واثقاً بعدالة المنظومة القضائية والقانونية.

وتعتبر النتيجة التي وصل إليها التحقيق انتصارا” للحق و إحقاقا” للعدالة و دليلاً قاطعاً على بطلان كافة الحملات الممنهجة التي هدفت الى تشويه سمعته المهنية والشخصية.

وبهذه المناسبة, يؤكد نضال بكاسيني الاحترام التام للقضاء وتثمين دوره في إعادة الأمور إلى نصابها والحقوق الى أصحابها، ويحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ إجراءات إضافية ضد كل من شارك في ترويج أخبار كاذبة ومغلوطة.

وينصرف المخرج بكاسيني حالياً لإعداد مشاريعه التلفزيونية الجديدة, ويتقدم بالشكر والتقدير لكل من سانده ووقف الى جانب الحق من المحامي شربل ميلاد الخوري الذي تولى الإدعاء بوكالته عن بكاسيني على تلفزيون LTV ولنجوم ونجمات ومقدمي ومقدمات برامج وصحافيين وصحافيات شهدوا للحق لأن الحق بعلو ولا يُعلى عليه،

انتهى البيان.

البيان نقلاً عن حساب المخرج نضال بكاسيني عبر انستغرام: