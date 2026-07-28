إياد نصار يخوض تحديًا جديدًا في رمضان ٢٠٢٧… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: استقرّ الممثل إياد نصار على خوض السباق الدرامي في رمضان ٢٠٢٧، من خلال مسلسل جديد يتكوّن من ١٥ حلقة، يجمعه بالمؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج أكمل شهير.

وفي هذا السياق، أعلن الكاتب عبد الرحيم كمال، عبر حسابه على “إنستغرام”، انطلاق التحضيرات الرسمية للعمل، ونشر صورة جمعته بإياد نصار، معربًا عن حماسه لهذا المشروع.

وكشف كمال، في تصريحات لـ”القاهرة٢٤”، أن المسلسل يحمل اسمًا مبدئيًا هو “قاصد طريق” أو “طريق شمس”، وتدور أحداثه في إطار خيالي مبتكر، مؤكدًا أن إياد نصار سيقدم واحدة من أبرز الشخصيات في مسيرته الفنية، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة، خلال الأيام القليلة المقبلة، التفاصيل الرسمية للمشروع، إلى جانب أسماء النجوم المشاركين، بالتزامن مع استكمال مرحلة التعاقدات والترشيحات.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النجاحات التي حققها صنّاع العمل، إذ شارك إياد نصار في الموسم الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل “صحاب الأرض” إلى جانب منة شلبي، وهو من إخراج بيتر ميمي وتأليف عمار صبري.

وتناول المسلسل قصة إنسانية مؤثرة حول تقاطع حياة طبيبة مصرية مع رجل فلسطيني في ظل أحداث الحرب على غزة، وما رافقها من قصص صمود وأمل.

وعلى الصعيد السينمائي، يترقب إياد نصار عرض فيلمه الجديد “من أيام الجيزة”، من إخراج مرقس عادل، والذي يسلط الضوء على قصة صداقة قوية تفرّقها الظروف وتجمعها من جديد.