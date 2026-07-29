أربع نساء يتهمن جاريد ليتو بسلوك جنسي إجرامي… ما كُشِف صادم

دبي - فريق التحرير: اتهمت أربع نساء الممثل الحائز على جائزة الأوسكار ومغني فرقة Thirty Seconds to Mars، جاريد ليتو، بارتكاب سلوك جنسي إجرامي، مشيرات إلى أن الانتهاكات المزعومة وقعت عندما كنّ في سن المراهقة.

وقالت إحدى النساء إنها تعرضت لاعتداء جنسي داخل حمّام في فندق صغير عندما كانت تبلغ من العمر ١٧ عامًا. فيما ذكرت أخرى أن النجم الهوليوودي هدّدها باعتداء جنسي عندما كانت في عمر ١٩ عامًا، بعدما وجدت نفسها وحيدة معه بشكل مفاجئ داخل غرفة فندق.

أما المرأة الثالثة، فروت أنها أقامت علاقة جنسية مع ليتو وهي دون السن القانونية في ولاية كاليفورنيا عندما كانت تبلغ ١٧ عامًا، وهو ما يُصنّف قانونيًا كاغتصاب لقاصر. وأضافت أن ليتو “استخفّ” خلال حديث بينهما بموضوع سنّ الموافقة القانونية الذي يبلغ ١٨ عامًا في الولاية الأميركية.

وتحدثت المرأة الرابعة عن تعرضها لما وصفته بعملية “استدراج”، مشيرة إلى أن ليتو استغل شهرته عبر إجراء مكالمات هاتفية متكررة ذات طابع جنسي صريح معها عندما كانت تبلغ ١٦ عامًا. وأضافت أنه اقترح عليها في إحدى المرات إقامة علاقة جنسية.

وبعد ذلك، أُرسلت إليها اتفاقية عدم إفشاء (NDA) لمنعها من الحديث عن علاقتها مع ليتو، وهي وثيقة اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية BBC، لكنها رفضت توقيعها.

كما قالت أربع نساء أخريات إنهن تلقين مكالمات هاتفية غريبة، وغالبًا ذات طابع جنسي، من ليتو عندما كنّ أصغر سنًا.

وقالت امرأة أخرى إنه عندما كانت تبلغ ١٤ عامًا، طلب ليتو من أحد أفراد حراسته اصطحابها إلى خلف المسرح في مهرجان موسيقي، بعدما أدلى بتعليق غير لائق حول صدرها أثناء توقيع للمعجبين. وأضافت أن والدتها واجهته بالأمر، لكنه كرر التعليق مجددًا، بحسب ادعائها.

وبشكل عام، تحدثت ١٠ نساء إلى الفيلم الوثائقي الذي أعدته BBC بعنوان “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”، فيما شاركت ٩ منهن قصصهن علنًا للمرة الأولى.

وقالت جميع النساء إنهن التقين ليتو بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٦، عندما كان في الثلاثينيات والأربعينيات من عمره، بينما يبلغ عمره حاليًا ٥٤ عامًا.

وقالت إحدى النساء اللواتي يتهمنه: “حدث ذلك قبل ٢٥ عامًا… لقد أفلت من العقاب”.

وأكدت BBC أنها تحققت من عدد من روايات النساء عبر أصدقاء وأفراد من عائلاتهن الذين كانوا قد علموا بهذه اللقاءات في وقت حدوثها، كما اطلعت في بعض الحالات على صور ورسائل تدعم رواياتهن.

كما تحدث رجلان عملا مع فرقة ليتو لسنوات طويلة ضمن الفيلم الوثائقي، وقالا إن العاملين كانوا يشعرون بعدم الارتياح تجاه طريقة تعامله مع الفتيات المراهقات، مشيرين إلى أنه كان يدعو بعضهن أحيانًا إلى خلف المسرح أو إلى غرفة تبديله، أو إلى المنزل الذي كان يسجل فيه أعماله.

ورغم محاولات متكررة للتواصل مع جاريد ليتو، فإنه لم يرد على الاتهامات التي وجهتها إليه BBC.

ويُعد ليتو من أبرز نجوم التمثيل منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد فاز بجائزة الأوسكار عام ٢٠١٤ عن فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “Dallas Buyers Club”. كما شارك في أفلام شهيرة مثل “Fight Club” و”Blade Runner 2049″ و”Suicide Squad”، وكان من أحدث أعماله ظهوره في فيلم “Masters of the Universe”.

وبالإضافة إلى التمثيل، يتولى ليتو قيادة فرقة الروك الحائزة على جوائز Thirty Seconds to Mars، التي تأسست عام ١٩٩٨، وتستعد لجولة في أوروبا القارية وبريطانيا خلال الربيع المقبل، تشمل حفلات في قاعة O2 لندن وملعب Co-op Live في مانشستر.

وظلت الادعاءات ضد ليتو متداولة لعقود، إذ أحصت BBC أكثر من ١٢٠ ادعاءً منفصلًا نُشر عبر الإنترنت يتعلق بسلوكه تجاه النساء، وبعضها يعود إلى سنوات سابقة.

وفي العام الماضي، عادت هذه الادعاءات إلى الواجهة بعدما نشرت منسقة الأغاني في لوس أنجلوس ألي تيلز عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرضت لاعتداء من الممثل عندما كانت تبلغ ١٧ عامًا، ما دفع نساء أخريات إلى التقدم بادعاءات مشابهة.

كما اتهمت ٩ نساء العام الماضي ليتو بسوء سلوك جنسي في تقرير نشرته منصة Air Mail الأميركية، فيما نفى هو جميع هذه الاتهامات.