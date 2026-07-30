تطورات جديدة في قضية جمعية “أهباب”.. أسماء فنية تركية تمثل أمام النيابة

دبي - فريق التحرير: تتواصل تطورات قضية جمعية “أهباب”، التي تُعد حالياً من أكثر القضايا تداولاً في تركيا، بعدما كشفت وسائل إعلام تركية أن النيابة العامة في إسطنبول استدعت عدداً من نجوم الفن للإدلاء بإفاداتهم في إطار التحقيقات الجارية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تم استدعاء كل من برنا لاجين، إيدا إيجه، فرح زينب عبدالله، إيرام هلفاجي أوغلو، وكرم بورسين للمثول أمام النيابة، وذلك ضمن التحقيق الذي تُجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن القضية المعروفة إعلامياً باسم “تنظيم أهباب”.

وتعود القضية إلى تحقيق قضائي انطلق في تموز/يوليو ٢٠٢٦ بحق جمعية “أهباب” ومؤسسها الفنان والمغني هالوك ليفنت، على خلفية ادعاءات تفيد بأن جزءاً من التبرعات التي جُمعت عقب زلزال ٦ شباط/فبراير لم يُستخدم للأهداف المخصصة له، بل جرى، وفق المزاعم، تحويل جزء من الأموال إلى حسابات شخصية.

كما تزعم التحقيقات أن بعض المبالغ التي جُمعت، والتي تُقدّر بمليارات الليرات، حُوّلت إلى حسابات مالية مشبوهة، وأن جزءاً من الأموال التي خرجت إلى خارج تركيا استُخدم في أنشطة مرتبطة بالمقامرة. وعلى إثر ذلك، شُكّلت لجنة من الخبراء الماليين لمراجعة الحسابات والتدقيق في حركة الأموال، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة، ولم تصدر حتى الآن أحكام قضائية نهائية تثبت صحة هذه الادعاءات.

ويأتي استدعاء عدد من المشاهير نظراً إلى أنهم كانوا من بين المتبرعين للجمعية خلال حملة دعم متضرري الزلزال، حيث جاءت قيمة تبرعاتهم على النحو الآتي:

تاركان: مليون ليرة تركية

جولشان: مليون ليرة تركية

جان يامان: مليون ونصف المليون ليرة تركية

كيفانش تاتليتوغ: ٩٥٠ ألف ليرة تركية

أردا توران: ٥٠٠ ألف ليرة تركية

مراد بوز: ٥٠٠ ألف ليرة تركية

خالد إرغنتش وبيرغوزار كوريل: ٤٠٠ ألف ليرة تركية

كرم بورسين: ٢٠٠ ألف ليرة تركية

أراس بولوت إينيملي: ٢٠٠ ألف ليرة تركية

إيرم ديرجي: ١٥٠ ألف ليرة تركية

هازال كايا: ١٢٠ ألف ليرة تركية

مليس سيزين: ١٠٠ ألف ليرة تركية

جوكتشي بهادير: ١٠٠ ألف ليرة تركية

ويؤكد مراقبون أن استدعاء هؤلاء الفنانين لا يعني توجيه اتهامات إليهم، بل يأتي في إطار جمع الإفادات المتعلقة بالتبرعات وآلية تقديمها، فيما يترقب الرأي العام التركي ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات خلال الفترة المقبلة.