رحيل مأساوي لغلين هانزارد… نجم الأوسكار الذي خطف القلوب بصوت “Once”

دبي - فريق التحرير: توفي الموسيقي الإيرلندي الحائز على جائزة الأوسكار غلين هانزارد إثر حادث دراجة نارية في العاصمة الإيرلندية دبلن.

وكان هانزارد، البالغ من العمر ٥٦ عاماً، قد حقق شهرة واسعة بعد مشاركته في الفيلم الموسيقي الكوميدي “The Commitments” عام ١٩٩١، كما كان المغني الرئيسي لفترة طويلة في فرقة الروك الشهيرة The Frames.

وتوالت رسائل النعي والتعازي من نجوم عالم الموسيقى، بينهم إد شيران وبروس سبرينغستين، الذي عبّر عن “انكسار قلبه” بعد رحيل هانزارد.

امتدت مسيرة هانزارد الفنية لأكثر من ثلاثة عقود، ومن أبرز محطاتها فوزه بجائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية عام ٢٠٠٨ مع ماركيتا إيرغلوفا، عن أغنية “Falling Slowly” التي ظهرت في فيلم الرومانسية الموسيقي منخفض الميزانية “Once”.

كما أصدر هانزارد وإيرغلوفا ثلاثة ألبومات ضمن مشروعهما الموسيقي The Swell Season، إلى جانب نجاحه كفنان منفرد، حيث نال ألبومه عام ٢٠١٦ بعنوان “Didn’t He Ramble” ترشيحاً لجائزة غرامي.

وقد عبّر رئيس الوزراء الإيرلندي ميهال مارتن عن “حزنه العميق” لرحيل غلين هانزارد، مشيداً بـ”إسهاماته الكبيرة في المشهد الثقافي الإيرلندي”.

ووقع الحادث الذي أدى إلى وفاته بمركبة واحدة على طريق Lower Road في منطقة لوكان غرب دبلن، حيث أُبلغت خدمات الطوارئ بالحادث قبل الساعة ٤:٣٠ صباحاً بالتوقيت المحلي بقليل.