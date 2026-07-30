النيران تحاصر جورج وأمل كلوني… وإخلاء عاجل لمنزلهما في فرنسا

دبي - فريق التحرير: اضطر الممثل والمخرج جورج كلوني وزوجته، المحامية الحقوقية أمل كلوني، إلى إخلاء منزلهما في جنوب فرنسا، على خلفية موجة حرائق الغابات العنيفة التي تجتاح عدداً من دول جنوب القارة الأوروبية.

ويعيش الزوجان برفقة توأمهما، ألكسندر وإيلا (٩ أعوام)، في بلدة برينيول التابعة لإقليم بروفانس ألب كوت دازور جنوب شرقي فرنسا، وهي إحدى المناطق التي طالتها الحرائق المندلعة حالياً في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان.

وأكد متحدث باسم جورج كلوني خبر الإخلاء، مشيراً إلى أن النجم وزوجته وجّها رسالة إلى عمدة البلدة، ديدييه بريميه، جاء فيها: “عزيزي ديدييه، في هذه اللحظة لا نعلم ما إذا كان منزلنا الجميل سينجو من هذه المحنة أم لا. ومع إخلائنا برينيول، نود التأكيد على أمرين: أولاً، نتمنى أن تكون أنت وسكان مدينتنا بخير وأمان. وثانياً، نؤكد أنا وأمل التزامنا الكامل، ومهما حدث لقريتنا، بأن نبقى جزءاً من هذا المجتمع وأن نُسهم في إعادة إعمارها وترميمها. نحن نحب برينيول وأصدقاءنا الذين يعيشون هنا.”

وتأتي عملية الإخلاء في وقت تتسع فيه رقعة الحرائق في فرنسا، حيث امتدت النيران إلى مساحة تُقدّر بنحو أربعة أضعاف مساحة العاصمة باريس.

وأُجلي نحو ٢٢٤,٠٠٠ شخص من منطقة جيروند، إضافة إلى ٣,٠٠٠ آخرين من إقليم بروفانس ألب كوت دازور. وفي إسبانيا، أجلت السلطات ما لا يقل عن ٦٣,٠٠٠ شخص من المناطق المهددة، فيما أسفرت الحرائق عن وفاة اثنين من رجال الإطفاء أثناء محاولات السيطرة على النيران.

وكان جورج وأمل قد اتخذا من مزرعتهما في فرنسا مقراً رئيسياً لإقامتهما، رغبةً في توفير حياة طبيعية لطفليهما بعيداً عن ملاحقة عدسات المصورين (الباباراتزي).

وفي تصريحات سابقة، أوضح كلوني أنه كان يخشى تربية طفلَيه في أجواء هوليوود بمدينة لوس أنجلوس، قائلاً: “أردت أن يحظيا بحياة طبيعية بعيداً عن مقارنتهما بأبناء المشاهير. في فرنسا، لا يعير الناس اهتماماً كبيراً للشهرة. أطفالي لا يقضون أوقاتهم أمام الشاشات الإلكترونية، بل يتناولون العشاء مع الكبار ويتعلمون الاعتماد على أنفسهم. إنهم يحظون بحياة أفضل بكثير هنا.”