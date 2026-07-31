بعد عام من إخفائه… أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يعلنان نهاية زواجهما

دبي - فريق التحرير: أعلن الممثل أحمد خالد صالح والممثلة هنادي مهنا، اليوم الخميس، انفصالهما رسميًا بعد زواج استمر أكثر من خمس سنوات.

ونشر الثنائي بيانًا موحدًا عبر حسابيهما الرسميين على “إنستغرام”، جاء فيه: “بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود، نعلن أنا وهنادي أن انفصالنا قد تم رسميًا، وذلك منذ عام.”

وأضافا: “اخترنا خلال هذه الفترة أن نعيش هذه المرحلة بهدوء، حتى حان الوقت للإعلان عنها.”

وتابعا: “نكنّ لبعضنا كل الاحترام والتقدير، ونتمنى لكل منا حياة مليئة بالسلام والنجاح والسعادة والرضا، وقدر الله وما شاء فعل.”

يُذكر أن أحمد خالد صالح وهنادي مهنا احتفلا بزفافهما في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، بعد عقد قرانهما في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، فيما أعلنا خطوبتهما في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، بعد قصة حب جمعتهما خلال مشاركتهما في مسلسل “الفتوة”.