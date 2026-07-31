بن أفليك يفوز بجائزة قيمتها مليون دولار مباشرة على الهواء  

دبي - فريق التحرير: حقق النجم الأميركي بن أفليك وبطل برنامج “Jeopardy!” جيمي دينغ فوزًا كبيرًا في برنامج “Who Wants to Be a Millionaire?”، بعدما نجحا في الفوز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار، والتي ستُخصص بالكامل لدعم مؤسسة Eastern Congo Initiative الخيرية.

وجاء الفوز بعد الإجابة الصحيحة عن السؤال الأخير، الذي تمحور حول تقليد أميركي سنوي يتعلق بأسماء الديوك الرومية التي يمنحها رئيس الولايات المتحدة عفوًا في عيد الشكر. واختار الثنائي الإجابة الصحيحة “Spaghetti & Meatball”، ليتوجا بالفوز وسط احتفال كبير في الاستديو بحضور مقدم البرنامج جيمي كيميل.

وكان بن أفليك قد أوضح خلال الحلقة أن المؤسسة الخيرية تحتل مكانة خاصة في حياته، مشيرًا إلى أنه يتعاون معها منذ نحو ١٥ عامًا، وأنها تعمل على دعم المجتمعات المحلية في شرق الكونغو وتعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والعدالة، كما تساهم في مواجهة الأزمات الإنسانية.

يُذكر أن أفليك شارك في تأسيس مؤسسة Eastern Congo Initiative عام ٢٠١٠ إلى جانب سيدة الأعمال ويتني ويليامز، بهدف دعم المبادرات المحلية في شرق الكونغو وتمويل المنظمات المجتمعية بشكل مباشر.

ويأتي هذا الإنجاز بعد عام واحد فقط من فوز صديقه المقرب مات ديمون أيضًا بمليون دولار في البرنامج نفسه، حيث خُصصت الجائزة حينها لدعم مؤسسة Water.org الخيرية.