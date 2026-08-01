إبنة كيم كردشيان نورث ويست تلغي جولتها الغنائية في اللحظة الأخيرة

دبي - فريق التحرير: أعلنت نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان ومغني الراب كانييه ويست، إلغاء جولتها الغنائية الأولى التي كانت مقررة مع الفنانة مولي سانتانا، والتي كانت تحمل اسم “Kimokawaii Tour” وتضم ١٤ حفلاً.

وكتبت نورث (١٣ عاماً)، وهي الابنة الكبرى لكيم وكانييه من بين أطفالهما الأربعة، عبر خاصية القصص على حسابها في “إنستغرام”: “كنت متحمسة جداً للقيام بجولة مع مولي سانتانا، لكن للأسف لن يحدث ذلك بعد الآن.”

ولم تكشف نورث عن الأسباب التي أدت إلى إلغاء الجولة، لكنها ألمحت إلى وجود مفاجأة جديدة قادمة، إذ أضافت مع رمز قلب أسود: “لكن لدي شيء مميز لكم، أراكم قريباً.”

وكان من المقرر أن تنطلق جولة “Kimokawaii Tour” في ٥ أغسطس بمدينة دالاس، على أن تشمل ١٤ عرضاً حتى ٢٧ أغسطس، إلا أن مواعيد الحفلات أُزيلت من منصة بيع التذاكر Ticketmaster، كما يبدو أن الموقع الرسمي للجولة تم إيقافه.

من جهتها، وجهت مولي سانتانا رسالة اعتذار إلى الجمهور الذي اشترى التذاكر، وقالت عبر حسابها على “إنستغرام”: “إلى كل من اشترى تذاكر الجولة، أعتذر بصدق. أعلم أن الكثير منكم خصص وقتاً من جداولكم المزدحمة وأنفق أموالكم التي كسبتموها بجهد من أجل الحضور.”

وأضافت: “لا شيء يسعدني أكثر من فرصة مشاركة المزيد من الذكريات الرائعة معكم، وأتمنى رؤيتكم قريباً. أقدّر دعمكم كثيراً، وأعدكم بأن أعوضكم عن ذلك.”

وكان الإعلان عن الجولة المشتركة قد تم في ١٧ يونيو، بعد أن قدمت نورث ومولي عروضاً معاً في مهرجان Rolling Loud في ٩ مايو، والذي شكّل أول ظهور لنورث في مهرجان موسيقي، ثم شاركتا مجدداً في مهرجان Lyrical Lemonade’s Summer Smash في ١٢ يونيو.

وتواصل نورث، الشقيقة الكبرى لكل من سانت ويست (١٠ سنوات)، شيكاغو ويست (٨ سنوات)، وبسالم ويست (٧ سنوات)، بناء مسيرتها الموسيقية، حيث سبق أن تعاونت مع عدد من الأسماء، من بينهم ليل نوفي نجل مغني الراب ليل واين، والفنانة FKA Twigs، وعمها ترافيس سكوت.

وكانت نورث قد أطلقت في مايو الماضي أول أسطوانة غنائية لها بعنوان “N0rth4evr”، مؤكدة استمرارها في دخول عالم الموسيقى رغم الانتقادات التي طالتها، وهو ما ردّت عليه سابقاً من خلال أغنيتها “Piercing on My Hand” التي تناولت فيها الانتقادات المرتبطة بثقوب الأذن وتسريحات الشعر والإطلالات الجريئة.