أريانا غراندي تصدم جمهورها بقرار الابتعاد عن الأضواء… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: تستعد النجمة أريانا غراندي للابتعاد عن الأضواء وأخذ استراحة من أعمالها، وذلك بعد انتهاء جولتها الغنائية “Eternal Sunshine Tour” في ١ أيلول/سبتمبر، بحسب ما أكده ممثلها الرسمي.
وجاء القرار بعد سنوات من الضغوط والانتقادات المكثفة التي تعرّضت لها بشأن صحتها ومظهرها، حيث أوضح ممثلها أن غراندي ترغب في إنهاء الجولة “بصحة جيدة وبسعادة” قبل الحصول على استراحة تستحقها.
كما انسحبت الفنانة من المشاركة في العرض المسرحي المقرر “Sunday in the Park with George” في مسارح “ويست إند”، لتمنح نفسها الوقت الكافي للاهتمام بصحتها ورفاهها الشخصي.
وكانت أريانا غراندي قد تحدثت مرارًا عن تأثير التعليقات التي تستهدف جسدها، فيما أشارت مصادر إلى أن ألبومها الجديد”Petal” يتناول العلاقة المعقدة بين الشهرة والانتقادات التي يواجهها المشاهير.
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