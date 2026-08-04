تحديث: تسوية ودّية بين لطيفة و”تووليت”… ووليد سعد يتمسّك بالمسار القانوني

دبي - فريق التحرير: أنهت الفنانة التونسية لطيفة أزمتها الأخيرة مع الفنان المقنّع “تووليت”، وتراجعت عن اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه، بعد اتهامه باقتباس لحن أغنيتها “في الكم يوم اللي فاتو”، التي صدرت قبل ١٨ عامًا.

في المقابل، تمسّك الملحن وليد سعد بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطرب الشاب، مؤكدًا حرصه على حماية حقوقه الفنية.

وفي التفاصيل، قررت لطيفة طي صفحة الخلاف بعد تواصل “تووليت” معها هاتفيًا لتوضيح ملابسات الأمر، حيث أكدت لموقع “القاهرة ٢٤” انتهاء الأزمة بينهما بشكل ودي، معربة عن أملها في أن تُحل الخلافات أيضًا بينه وبين الملحن وليد سعد.

وتأكيدًا على حسن النوايا وعودة العلاقة إلى طبيعتها، نشر “تووليت” مقطع فيديو لمكالمة جمعته بلطيفة عبر حسابه على “إنستغرام”، ظهرت خلالها أجواء ودية بين الطرفين، حيث تبادلا التهاني بمناسبة إصداراتهما الغنائية ومشاريعهما الفنية المقبلة.

وأبدت لطيفة إعجابها بأغنية “تووليت” الجديدة والفيديو كليب الخاص بها، مؤكدة دعمها ومحبتها له، كما مازحته مطالبةً إياه بالكشف عن هويته وخلع قناعه الشهير لرؤية وجهه.

من جهته، اتخذ الملحن وليد سعد موقفًا حازمًا، مؤكدًا تمسّكه باللجوء إلى القانون، وعدم التنازل عن حقوقه. وأوضح أنه يشعر بالاستياء من استخدام ألحانه في حملات إعلانية وتجارية من دون الحصول على إذن مسبق، مشددًا على أن مسيرته الطويلة في المجال الفني تجعله حريصًا على حماية حقوقه الفنية والمادية وعدم التساهل في أي تجاوزات.

الجدذر ذكره أن شركة «لاتسو سول»، المالكة لحقوق عدد من أعمال النجمة لطيفة كانت قد كشفت قبل ايام عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المطرب تووليت، على خلفية اتهامه باستخدام لحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» التي قدمتها لطيفة قبل سنوات، في عمل غنائي جديد وتراك دعائي لإعلان إحدى شركات الاتصالات.

وجاءت الأزمة بالتزامن مع طرح لطيفة أولى أغنيات ألبومها الجديد «شبهي بالمللي»، لتتصاعد حالة الجدل حول حقوق الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى، خاصة مع ارتباط الواقعة بأغنية حققت نجاحًا لافتًا عند طرحها.

وأكد الملحن وليد سعد، صاحب لحن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا»، أنه بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه الفكرية والفنية، مشددًا على أنه لن يسمح باستخدام ألحانه أو استغلالها دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

وأوضح وليد سعد أن أغنية «في الكام يوم اللي فاتوا» قدمتها لطيفة ضمن ألبومها الذي صدر عام ٢٠٠٨، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحانه، مشيرًا إلى أن اللحن تم استخدامه، بحسب ما تم رصده، في عمل غنائي جديد لـ«تووليت»، إلى جانب تراك دعائي لإعلان إحدى شركات الاتصالات.

وأشار الملحن إلى أن الإجراءات القانونية تستهدف وقف استخدام اللحن محل النزاع، والمطالبة بحذف المحتوى الذي يتضمنه، مؤكدًا أن الأمر بالنسبة له يتعلق بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وصون قيمة الأعمال الفنية من أي استخدام غير مصرح به.

ومن جانبها، كانت قد اكدت شركة «لاتسو سول»، التي تتولى حقوق أعمال لطيفة، تحركها قانونيًا في الواقعة، مطالبة بحذف العمل محل الأزمة، في ظل ما اعتبرته تعديًا على حقوق الأغنية وملكيتها الفنية الا ان الخلاف قد حلّ بين لطيفة وتووليت.

وتعيد الواقعة إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في صناعة الموسيقى، وهي حقوق الملكية الفكرية وحق الملحن والشاعر وصاحب التسجيل في حماية أعمالهم من إعادة الاستخدام أو الاقتباس دون الحصول على إذن مسبق، خصوصًا في ظل الانتشار السريع للأغاني والمحتوى الموسيقي عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات.

وتأتي الأزمة بالتزامن مع انشغال لطيفة بطرح ألبومها الصيفي الجديد «شبهي بالمللي»، الذي بدأت إطلاق أغنياته تباعًا، وسط اهتمام جماهيري واسع، بعدما تصدرت الأغنية الأولى تريند مصر وتونس عقب طرحها بساعات.

وكان الملحن المصري وليد سعد سبق واعلن عن اتجاهه إلى اتخاذ إجراءات قانونية رسمية ضد المطرب المقنّع “تووليت”، على خلفية اتهامه بالتعدي على أحد ألحانه واستخدامه من دون إذن في أحدث إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى رصد “سعد” تشابهاً كبيراً بين لحن الإعلان الجديد ولحن أغنيته الشهيرة “في الكام يوم اللي فاتوا”، التي قدمتها الفنانة التونسية لطيفة عام ٢٠٠٨، وهي من كلمات الشاعر نادر عبد الله.

وأبدى الملحن المصري غضباً شديداً من الواقعة، مؤكداً ل “القاهرة٢٤” أنه لن يتنازل عن حقوقه الفكرية والفنية هذه المرة، بعد تكرار استغلال أعماله السابقة من دون وجه حق. وأشار إلى أنه يعمل حالياً على إيقاف بث الإعلان عبر مختلف المنصات والشاشات، إلى جانب ملاحقة المسؤولين عن هذا التعدي قضائياً.

وشدد “سعد” على أن تاريخه الفني الممتد لأكثر من ثلاثة عقود في الساحة الموسيقية يفرض عليه اتخاذ موقف حازم تجاه أي اعتداء على حقوق المبدعين، موضحاً أن صمته في مواقف سابقة فُسّر بطريقة خاطئة. كما أكد أن القضية لا تتعلق بأي خلاف شخصي مع “تووليت”، وإنما بحماية حقوقه الأدبية والمادية.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من “تووليت” أو الشركة المنفذة للإعلان للرد على هذه الاتهامات.