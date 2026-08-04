بعد نجاح “مايكل”… جعفر جاكسون يشارك ويل سميث بطولة فيلمه الجديد

دبي - فريق التحرير: يواصل جعفر جاكسون، ابن شقيق نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، شق طريقه في عالم التمثيل، بعدما تعاقد على أول أعماله السينمائية عقب النجاح الكبير الذي حققه في فيلم “Michael”، حيث سيشارك النجم ويل سميث بطولة فيلم الأكشن والإثارة الجديد “Supermax”.

وأعلن ويل سميث الخبر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشرًا مقطع فيديو يُظهر محادثة نصية جمعته بجعفر جاكسون، وكتب: “أنتم لستم مستعدين لما هو قادم”، قبل أن يوجّه إليه رسالة جاء فيها: “أحب ما تقدمه… أنت موهبة حقيقية.”

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الشخصية التي سيجسدها جعفر في الفيلم، إلا أن ويل سميث وصفها بأنها “دور ممتع”.

ويحمل فيلم “Supermax” توقيع المخرج ديفيد غوردون غرين، ويشارك في بطولته أيضًا آناصوفيا روب، وتدور أحداثه حول عميلين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحققان في جريمة قتل غامضة داخل سجن شديد الحراسة، في حبكة تجمع بين التشويق والإثارة.

وكان جعفر جاكسون، البالغ من العمر ٣٠ عامًا، قد لفت الأنظار بأدائه لشخصية عمه الراحل مايكل جاكسون في فيلم السيرة الذاتية “Michael”، حيث نال إشادات واسعة من النقاد، وسط توقعات بدخوله سباق الجوائز عن هذا الدور.

ويأتي انضمامه إلى “Supermax” في وقت يترقب فيه الجمهور الإعلان الرسمي عن جزء ثانٍ من فيلم “Michael”، بعدما انتهى الجزء الأول قبل تناول المراحل الأخيرة من حياة ملك البوب والقضايا التي أحاطت به، واختُتم بعبارة: “قصته مستمرة”.

وكان رئيس شركة Lionsgate، آدم فوغلسون، قد أكد سابقًا أن الجزء الأول لم يروِ القصة الكاملة لمايكل جاكسون، مشيرًا إلى وجود مساحة كبيرة لتقديم جزء ثانٍ، وأن فريق العمل يواصل التحضير له تمهيدًا للإعلان عنه في الوقت المناسب.

أما ويل سميث، فيعود إلى الشاشة بعد أكثر من عامين على آخر أفلامه “Bad Boys: Ride or Die”، الذي حقق إيرادات تجاوزت ٤٠٠ مليون دولار عالميًا.