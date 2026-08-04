كرم بورسين يستعد لخوض غمار الدراما اليابانية… إليكم التفاصيل

دبي - فريق التحرير: تسود حالة من الحماس والترقب في الأوساط الفنية التركية، عقب تداول أنباء تفيد بتحضير الممثل التركي كرم بورسين لبطولة النسخة المقتبسة عن المسلسل الياباني الشهير La Grande Maison Tokyo، الذي حقق انتشارًا واسعًا منذ عرضه الأول عام ٢٠١٩.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن بورسين دخل في محادثات جادة ومتقدمة لتولي بطولة العمل، إلى جانب مشاركته في إنتاجه عبر شركته الخاصة Braveborn Films، في خطوة تعزز حضوره في مجال الإنتاج والتطوير الفني. كما تُجرى مشاورات مع شركة Dass Production لتتولى تنفيذ العمليات الإنتاجية للنسخة الجديدة.

ومن المتوقع أن يجسد بورسين شخصية طاهٍ محترف حاصل على نجمة “ميشلان”، يواجه سلسلة من الأزمات والعثرات المهنية التي تقلب حياته رأسًا على عقب، قبل أن يبدأ رحلة شاقة لاستعادة مكانته في عالم الطهي، ضمن حبكة تجمع بين الشغف والإصرار والتحدي.

وتستند القصة الأصلية إلى شخصية الشيف ناتسوكي أوبانا، المتخصص في المطبخ الفرنسي، والذي كان يدير مطعمًا حائزًا على نجمتَي “ميشلان” في باريس، ويطمح إلى نيل النجمة الثالثة. إلا أن انتكاسة كبرى تعصف بمسيرته المهنية، فتؤدي إلى إغلاق المطعم وتفكك فريقه، ليعود إلى نقطة الصفر.

وفي خضم هذه الظروف، يلتقي بالشيف رينكو هايامي، لتنطلق بينهما شراكة جديدة تهدف إلى تأسيس مطعم فاخر ينافس أبرز المطاعم العالمية، في محاولة لتحقيق حلم الحصول على النجمة الثالثة، وسط تحديات وعقبات عديدة.