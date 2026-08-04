بالفيديو: جيجي حديد وبرادلي كوبر… هل تزوجا سرًا في باريس؟

دبي - فريق التحرير: أثار ظهور جيجي حديد وبرادلي كوبر في باريس موجة جديدة من التكهنات حول زواجهما سرًا، بعدما رُصدا وهما يرتديان خاتمَين متشابهَين في إصبع البنصر باليد اليسرى، وهو الإصبع الذي يُخصص عادة لخاتم الزواج، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى طرح العديد من التساؤلات. (http://www.instagram.com/p/Dbm1ErboAUO/)

وقبل أسابيع من احتفالهما بالذكرى الثالثة لعلاقتهما، التُقطت للثنائي صور في العاصمة الفرنسية، ظهر خلالها كل منهما مرتديًا خاتمًا في الإصبع نفسه. وحتى الآن، لم يعلّق أي منهما على الأمر، كما لم يعلنا عن أي خطوة جديدة في علاقتهما، لتبقى فرضية الزواج السري مجرد تكهنات.

وبدأ الثنائي علاقتهما أواخر عام ٢٠٢٣، وحرصا منذ ذلك الحين على إبقاء تفاصيلها بعيدًا عن الأضواء. وفي سبتمبر الماضي، كشف مصدر لموقع Entertainment Tonight أنهما سعيدان بمسار علاقتهما، ولا يستعجلان الخطوبة أو الزواج، مؤكدًا أن العلاقة “جدية” وأن كلَيهما يرى مستقبلًا مشتركًا مع الآخر.

كما نقلت مجلة “بيبول” في أغسطس ٢٠٢٥ عن مصدر مقرب أن جيجي وبرادلي “ليسا في عجلة من أمرهما” لاتخاذ خطوات مصيرية، واصفًا علاقتهما بأنها “متينة”. وأضاف المصدر أنهما ناقشا فكرة دمج حياتيهما بشكل أكبر، خاصة أن ابنتيهما تنسجمان بشكل جيد، لكنهما يفضلان أن تتطور الأمور بشكل طبيعي.

ورغم حرصهما على الخصوصية، ظهرت مؤخرًا مؤشرات علنية على قوة علاقتهما، إذ حضرا معًا حفل زفاف تايلور سويفت الشهر الماضي، كما نشرت جيجي لاحقًا صورة تجمعها ببرادلي عبر حسابها على “إنستغرام”، في واحدة من المرات النادرة التي يظهر فيها على صفحتها.

ورغم استمرار الغموض بشأن حقيقة الخاتمين، يبدو أن علاقة جيجي حديد وبرادلي كوبر أصبحت أقوى من أي وقت مضى.