شاكيرا تهزم صافرة النهاية… “Dai Dai” تواصل التألق حول العالم

دبي - فريق التحرير: رغم إسدال الستار على منافسات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦ وتسجيل الهدف الأخير في المباراة النهائية التي أقيمت في ١٩ يوليو الماضي، تواصل الأغنية الرسمية للبطولة “Dai Dai” للثنائي شاكيرا وبورنا بوي، هيمنتها كواحدة من أكثر الأغاني استماعًا وانتشارًا حول العالم.

وحافظت الأغنية على صدارتها لقائمة “Billboard Global 200” للأسبوع الرابع على التوالي، كما عززت حضورها في قائمة “Billboard Global Excl. U.S.” (العالمية باستثناء الولايات المتحدة)، متربعة على المركز الأول للأسبوع السادس.

وتأتي هذه الأرقام اللافتة بعد العرض الاستعراضي الحماسي الذي قدمه الثنائي بين شوطي المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب “نيويورك نيوجيرسي”، والذي حظي بتفاعل جماهيري واسع وانتشار عالمي كبير للأغنية.

وعلى صعيد القوائم الموسيقية العالمية لهذا الأسبوع، شهدت المنافسة دخول أعمال جديدة بقوة، إذ اقتحمت أغنية “Been By Now” للنجم الأميركي مورغان والين مراكز الصدارة باحتلالها المرتبة الرابعة فور طرحها، فيما حققت فرقة الفتيات العالمية “KATSEYE” إنجازًا جديدًا بدخولها قائمة أفضل عشرة أغانٍ للمرة الأولى في تاريخها بفضل أغنيتها “Gnarly”.